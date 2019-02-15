МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 15 февраля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
4:30 CNY Китай — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (январь) 1,9% 1,7% (факт)
4:30 CNY Китай — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (январь) 0% 0,5% (факт)
4:30 CNY Китай — Индекс цен производителей (г/г) (январь) 0,9% 0,1% (факт)
7:30 JPY Япония — Объём промышленного производства (м/м) (декабрь) -0,1% -0,1% (факт)
предв. CNY Китай — Объём выданных займов 1080 млрд юаней 3,23 млрд юаней (факт)
11:00 EUR Испания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (январь) 1% 1%
11:00 EUR Испания — Гармонизированный индекс потребительских цен (г/г) (январь) 1% 1%
12:30 GBP Великобритания — Базовый индекс розничных продаж (г/г) (январь) 2,6% 3%
12:30 GBP Великобритания — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (январь) -1,3% 0,2%
12:30 GBP Великобритания — Объём розничных продаж (г/г) (январь) 3% 3,4%
12:30 GBP Великобритания — Объём розничных продаж (м/м) (январь) -0,9% 0,2%
13:00 EUR Еврозона — Сальдо торгового баланса (декабрь) 19 млрд евро

 

 
16:00 EUR Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ Бенуа Кере

 

 

 

 
16:30 USD США — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (декабрь) 0,2% 0,1%
16:30 USD США — Индекс цен на экспорт (м/м) (январь) -0,6% -0,1%
16:30 USD США — Индекс цен на импорт (м/м) (январь) -1% -0,1%
16:30 USD США — Индекс производственной активности NY Empire State (февраль) 3,9 7
16:30 USD США — Объём розничных продаж (м/м) (декабрь) 0,2% 0,2%
16:30 CAD Канада — Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги (декабрь) 9,45 млрд канад. долл

 

 
17:15 USD США — Объём промышленного производства (м/м) (январь) 0,3% 0,1%
17:55 USD США — Выступление члена FOMC Рафаэля Бостика (президент ФРБ Атланты)

 

 

 

 
17:55 USD США — Выступление члена FOMC Лоретты Местер (президент ФРБ Кливленда)

 

 

 

 
18:00 USD США — Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета (февраль) 79,9 84,5
18:00 USD США — Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (февраль) 91,2 93
21:00 USD США — Число буровых установок от Baker Hughes 854

 

 
21:00 USD США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/ 1049

 

 
23:30 GBP США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/ -60,1 тыс

 

 
23:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC 277,2 тыс

 

 
23:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC 99,2 тыс

 

 
23:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC 131,8 тыс

 

 
23:30 AUD США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC -37,8 тыс

 

 
23:30 JPY США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC -61,3 тыс

 

 
23:30 RUB США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю 2,5 тыс

 

 
23:30 EUR США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC -40,5 тыс

 

 

 

Российские события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеФакт.

 

 

 RUB Яндекс — финансовая отчетность по МСФО за 4кв2018/2018

 

 

 

 
16:00 мск (13:00 лнд, 08:00 NY) RUB Яндекс — телеконференция менеджмента

 

 

 

 

 

 

 RUB Акрон — закрытие реестра для участия в ВОСА (13.02.2019, в заочной форме, див-ды из нераспределенной прибыли прошлых лет) 235 (нераспределенная прибыль прошлых лет) + 112 (нераспределенная прибыль прошлых лет) + 185 (фин) — див-д 2017 40 (нераспределенная прибыль прошлых лет) — див-д 2018

 

 

 RUB Транснефть — СД (изменения в политику управления валютными и процентными рисками, внутренняя оценка деятельности СД)

 

 

 

 