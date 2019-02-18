МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут в понедельник утром, находясь в районе максимальных отметок с ноября 2018 года, на фоне сокращения добычи странами ОПЕК и надежд на разрешение длительного торгового конфликта США и КНР, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.18 мск цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,17% — до 66,36 доллара за баррель. Стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 0,45% — до 56,23 доллара за баррель. Данные отметки являются максимальными со второй половины ноября 2018 года.

В начале текущей недели поддержку рынку продолжает оказывать ослабление опасений относительно возможного переизбытка предложения нефти на рынке. Поводом для оптимизма стали опубликованные на прошлой неделе данные ОПЕК и МЭА, которые свидетельствуют о снижении добычи ОПЕК в январе.

Дополнительным позитивным фактором для рынка стали новости по итогам очередных торговых переговоров 14-15 февраля между двумя крупнейшими мировыми экономиками — США и Китая. Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с министром финансов США Стивеном Мнучиным и торговым представителем Робертом Лайтхайзером в пятницу заявил, что Китай готов к сотрудничеству с США для устранения торговых разногласий и достижения приемлемого для двух стран торгового соглашения.

Трейдеры надеются, что вскоре США и Китай придут к долгосрочному торговому соглашению, которое положительно отразится на мировой экономике в целом. "Позитивные сигналы от торговых переговоров США и Китая помогли улучшить настроения на рынках повсеместно", — приводит агентство Рейтер мнение аналитиков банка ANZ.