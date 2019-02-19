МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно растут во вторник на фоне сдержанного оптимизма перед новым раундом торговых переговоров США и Китая, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.50 мск индекс Шанхайской фондовой биржи рос на 0,25% — до 2761,22 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,22%, до 1444,15 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index повышался на 0,08% — до 28368,65 пункта, южнокорейский KOSPI — опускался на 0,16%, до 2207,33 пункта. Японский Nikkei 225 прибавлял 0,09% — до 21301,47 пункта, австралийский S&P/ASX 200 повышался на 0,33%, до 6110 пунктов.

Мировые инвесторы продолжают пристально следить за торговыми отношениями США и Китая, делегации которых, по словам представителя Белого дома, начнут новую серию торговых переговоров в Вашингтоне уже 19 февраля. При этом 21 февраля начнутся встречи на более высоком уровне. Министерство коммерции КНР сообщило в свою очередь, что по приглашению американской стороны вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ 21-22 февраля посетит Вашингтон для участия в седьмом раунде китайско-американских переговоров по торговым вопросам.

Инвесторы надеются на прогресс в переговорах, но пока нет каких-либо новостей, они предпочитают сохранять умеренный оптимизм. Так, главный стратег Okasan Online Securities Йосихиро Ито (Yoshihiro Ito) сказал агентству Франс Пресс, что на японском рынке преобладает выжидательная позиция. По мнению эксперта, динамика рынка ограничена узким диапазоном, поскольку трейдеры следят за курсом иены к доллару и изменениями на китайских фондовых рынках.