МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Рубль вечером во вторник умеренно прибавляет против доллара и евро на фоне стабилизации стоимости нефти около максимума с ноября.

В отсутствие сильных внешних сигналов российский рынок отыгрывает курсовые колебания форекса, где евро вышел в плюс и отталкивается вверх от уровня 1,13 доллара, говорят эксперты.

Курс доллара расчетами "завтра" на 18.44 мск снижался на 26 копеек, до 66,02 рубля, курс евро — также на 26 копеек, до 74,72 рубля.

РУБЛЬ В УМЕРЕННОМ ПЛЮСЕ

На фоне возврата европейской валюты на форексе выше отметки 1,13 доллара евро уменьшило темпы падения против рубля — за счёт доллара.

Мировые рынки торгуются в боковике в ожидании новостей с американо-китайских торговых переговоров.

Участники рынка не спешат совершать активные действия также и в преддверии публикации протоколов недавнего заседания ФРС, а также данных о запасах нефти в США, рассуждает Иван Копейкин из компании "БКС брокер". При этом для российской валюты фактором неопределенности остаются еще и возможные санкции, добавил он.

Стоимость нефти, хотя и притормозила в росте, но остается около максимума с 20 ноября прошлого года, что также поддерживает курс рубля.

Недавний рывок котировок нефти вверх логично объясняется высказываниями о том, что добыча в Саудовской Аравии продолжит сокращаться в марте, полагает Евгений Кошелев из Росбанка. В глазах участников рынка значимость этого фактора вполне может перевешивать опасения касательно устойчивости мировой экономики и как следствие снижения спроса на сырье, отметил эксперт.

В итоге доллар и евро дешевеют к рублю на 0,3%. Рублевая цена нефти остается в районе уровня 4,4 тысячи рублей за баррель сорта Brent – максимума за несколько недель.

ПРОГНОЗЫ

Основной драйвер на ближайшие дни — ход торговых переговоров между Китаем и США, которые в случае успешного завершения до 1 марта могут привести к снятию опасений относительно эскалации торговых войн и падения спроса на сырьё, говорит Артем Лютик из компании "Универ капитал".

Соответственно, успех переговоров будет означать и рост риск-аппетита и интереса к развивающимся валютам, добавил он.

Вероятность коррекционного снижения на финансовых рынках сейчас немного больше, чем возможность роста, в то же время полагает Копейкин.

"Это объясняется тем, что весь возможный позитив от потенциальных договоренностей между Китаем и США, а также некоторого смягчения денежно-кредитной политики в мире уже во многом в ценах. В связи с этим и рубль, скорее всего, будет в ближайшие дни постепенно слабеть. Ближайшей целью пары доллар-рубль может стать отметка 66,9, а паре евро-рубль — 75,5", — оценил он.