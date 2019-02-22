МОСКВА, 22 фев /ПРАЙМ/. Телекоммуникационный холдинг VEON Ltd. в прошлом году вел переговоры с ПАО "Ростелеком" о продаже своего российского сотового бизнеса, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

"Переговоры завершились без соглашения, потому что VEON хотел получить за свой актив больше, чем "Ростелеком" был готов заплатить", — сообщают собеседники агентства.

"VEON не комментирует рыночные слухи", — сказали РИА Новости в пресс-службе холдинга. "Ростелеком" также отказался комментировать информацию о переговорах с VEON.

Крупнейший российский актив VEON — ПАО "Вымпелком" (бренд "Билайн"). По мнению аналитика Sova Capital, которое приводит Блумберг, российское подразделение VEON может быть оценено в 6,8–8,5 миллиарда долларов. При этом рыночная стоимость самого холдинга составляет 4,25 миллиарда долларов, пишет агентство.

"Продажа российского подразделения будет соответствовать стратегии VEON, заключающейся в том, чтобы оставаться только на рынках, где он является крупнейшим или вторым по величине оператором. В России компания отстает от ПАО "Мобильные ТелеСистемы" и ПАО "Мегафон" по доле рынка беспроводной связи", — сообщает агентство.

VEON Ltd. объединяет операторов, предоставляющих услуги в России, Пакистане, Алжире, Казахстане, Узбекистане, Бангладеш, Киргизии, Армении, Грузии, а также на Украине. Крупнейшие акционеры — LetterOne Михаила Фридмана (47,9%) и норвежская Telenor (14,6%).