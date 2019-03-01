МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Marubeni Petroleum Co., Ltd, дочерняя компания японской Marubeni Corporation, получила доступ к торгам фьючерсами на нефть Urals на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ), говорится в пресс-релизе биржи.

"Компания планирует принять участие в торгах фьючерсными контрактами на российскую нефть Urals на срочном рынке (FOB Приморск) и заинтересована в расширении линейки биржевых экспортных контрактов на нефть и нефтепродукты", — говорится в сообщении.

Marubeni Petroleum Corporation осуществляет трейдинг, транспортировку и хранение на рынках нефти, нефтепродуктов, сжиженных углеводородных газов (СУГ) и сжиженного природного газа (СПГ).

Торги экспортным фьючерсом на российскую нефть Urals стартовали на бирже в ноябре 2016 года. В 2018 году было заключено 1,648 тысяча контрактов на сумму 6,84 миллиарда рублей.