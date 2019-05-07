МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Привилегированные и обыкновенные акции "Башнефти" упали в цене в начале торгов на фоне рекомендации совета директоров компании по дивидендам, которые оказались ниже ожиданий рынка, следует из данных торгов и комментария эксперта.

К 10.13 мск привилегированные акции "Башнефти" падали на 9,14% — до 1754,5 рубля, обыкновенные — на 5,87%, до 2050 рублей, при этом индекс Мосбиржи изменяется незначительно.

В начале торгов "префы" компании в моменте падали почти на 10%, обыкновенные акции — на 7,5%.

В понедельник после закрытия торгов компания сообщила, что совет директоров "Башнефти" рекомендовал акционерам выплатить дивиденды по результатам 2018 года в размере 158,95 рубля на обыкновенную акцию и привилегированную акцию типа "А". Всего на выплату дивидендов по обыкновенным акциям может быть направлено, таким образом, 23,5 миллиарда рублей, по привилегированным акциям типа "А" — 4,735 миллиарда.

"Конкретно сегодня существенно хуже рынка могут выглядеть бумаги "Башнефти" из-за рекомендации совета директоров по дивидендам, которые оказались ниже рыночных ожиданий". — прокомментировал Василий Карпунин из "БКС Брокер".