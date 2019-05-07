МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Дефицит на рынке платины будет сохраняться еще в течение трех-четырех лет, следует из обзора, подготовленного экспертами "Норникеля" и ICBC Standard Bank на основе анализа мировых экономических и отраслевых данных.

Спрос на этот металл в 2019 году по-прежнему превышает предложение, что вызвано разрывом между производством и потреблением. Вследствие ужесточения экологических норм во всем мире, особенно в Китае, США, ЕС и Индии, растет потребление со стороны автопрома (палладий применяется при производстве катализаторов автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, в том числе гибридов).

"Превышение спроса над предложением будет сохраняться еще в течение 3-4 лет, хотя в этом году оно будет несколько смягчено за счет роста производства аффинированного металла производителями в ЮАР, которые в течение 2018 года накопили запасы незавершенного материала", — отмечается в обзоре.

Ожидается, что в следующем году дефицит усилится на фоне ужесточения законодательства о выбросах. Вместе с тем в перспективе рынок будет сбалансирован благодаря росту сбора вторичного сырья, увеличению объемов выпуска действующими игроками, включая "Норникель", и новым горнорудным проектам.

Отмечается также, что на рынке платины сохраняется незначительное превышение производства над потреблением (без инвестиционного спроса): рост спроса по-прежнему отстает от предложения из-за слабого потребления в автомобильной отрасли (металл используется в производстве катализаторов дизельных авто) и ювелирном секторе в Китае, тогда как выпуск продукции в других отраслях, преимущественно в электронике и химии, демонстрирует рост.

На следующий год прогноз незначительного профицита платины останется, однако авторы обзора не исключают: если высокий спрос со стороны инвесторов сохранится, рынок будет близок к балансу или на нем даже появится дефицит. Этому может способствовать и достигнутое в последнее время соответствие современных дизельных автомобилей текущим экологическим требованиям, за счет чего продажи этих транспортных средств могут вернуться к росту.