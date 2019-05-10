МОСКВА, 10 мая /ПРАЙМ/. Минфин США может включить Россию в список стран, которые, по мнению американской администрации, манипулируют своей валютой, чтобы добиться торговых преимуществ, передает агентство Блумберг со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

Предполагается, что новый список, публикация которого ожидается в мае, будет расширен с 12 до 20 стран. Помимо России, в него могут быть включены Таиланд, Индонезия, Вьетнам, Ирландия и Малайзия — все эти страны имеют положительный торговый баланс с США.

Ожидается, что из списка будут выведены Индия и Южная Корея.

Как отмечает агентство, хотя список носит в основном символический характер, включение в него может вызвать негативные рыночные последствия для государств, охарактеризованных в Вашингтоне валютными манипуляторам.