МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций по итогам торгов понедельника снизился по основным индексам на ухудшении настроений глобальных инвесторов, отмечают эксперты.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов снизился на 0,24%, до 2508,87 пункта, индекс РТС — на 0,51%, до 1207,57 пункта, следует из динамики торгов на Московской бирже.

Курс доллара расчетами "завтра" к 19.56 мск рос на 40 копеек, до 65,48 рубля, курс евро — на 41 копейку, до 73,55 рубля.

Июльский фьючерс на нефть марки Brent падал при этом на 1,15% — до 69,81 доллара за баррель.

Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов понедельника отступили от максимумов дня ввиду глобального снижения аппетита к риску, отмечает Елена Кожухова из "Велес капитала".

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

В чемпионах падения оказались акции Московской биржи (-5,81%), которые днем падали на 7,6% — до 84,78 рубля (минимума с 10 января), на фоне дивидендной отсечки.

Среди лидеров снижения также – обыкновенные акции "Башнефти" (-3,36%), акции банка "Санкт-Петербург" (-2,37%), акции "Яндекса" (-2,28%), бумаги "Татнефти" (обыкновенные акции упали на 2,01%, префы – 1,68%), бумаги "Мечела" (обыкновенные акции упали на 1,97%, префы – на 1,52%), акции НЛМК (-1,89%), "Аэрофлота" (-1,74%).

Среди лидеров роста – акции "Фосагро" (2,02%), "Интер РАО" (1,61%), ФСК ЕЭС (1,5%), "Русснефти" (1,15%), "Лукойла" (1,13%).

Акции "Роснефти" также прибавили в цене — на 0,83%.

"Поддержку акциям "Роснефти", помимо восходящей динамики нефтяных цен (в первой половине торговой сессии — ред.), оказывали данные о росте чистой прибыли по МСФО в первом квартале текущего года в 1,6 раза", — комментирует Кожухова.

"Стоит отметить сокращение внешнего долга на 110 миллиардов рублей. К концу второго квартала ожидается погашение долговых обязательств еще примерно на 130 миллиардов рублей, что приведет к повышению акционерной стоимости "Роснефти", — также отмечает Александра Овчинникова из компании "Фридом финанс".

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

С фундаментальной точки зрения особенно позитивных для "быков" новостей пока не наблюдается, отмечает Кожухова.

"Торговая война между США и Китаем неожиданно для многих не только не стихла, но и усугубилась, что в итоге может ощутить на себе вся мировая экономика. На данный момент стороны не готовы идти на уступки, и, значит, риски новых продаж сохраняются", — добавляет она.

"Завтра ожидаю открытие рынка в "красной" зоне на фоне эскалации торгового конфликта и коррекции на мировых площадках. Диапазон для рублевого индикатора Мосбиржи составляет 2500–2530 пунктов. По долларовому индексу РТС ожидается коридор 1200–1220 пунктов", — говорит Овчинникова.

Богдан Зварич из Промсвязьбанка отмечает, что индекс Мосбиржи продолжает удерживать позиции в диапазоне 2500–2550 пунктов. При этом после тестирования нижней границы этого коридора возможен коррекционный рост, что связано с перепроданностью и желанием части игроков зафиксировать прибыль по спекулятивным коротким позициям, полагает он.