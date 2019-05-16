МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Депозитарные расписки Qiwi поднялись в цене более чем на 7% после публикации отчета по МСФО за первый квартал 2019 года, следует из динамики торгов на Московской бирже.

К 15.11 мск бумаги Qiwi растут на 5,95%, а ранее в четверг подскакивали на 7,17%, до 964 рублей, обновив максимум с 16 апреля; при этом индекс Мосбиржи поднимается на 1,16%.

Как ранее в четверг сообщила компания, её скорректированная чистая прибыль по МСФО в первом квартале выросла на 53% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 1,653 миллиарда рублей. Скорректированная чистая выручка выросла на 31% — до 5,367 миллиарда рублей. Скорректированный показатель EBITDA составил 2,336 миллиарда рублей, увеличившись на 61,1%.

Qiwi управляет одним из крупнейших в России платежных сервисов. В структуру группы Qiwi входят ООО "Киви кошелек", QIPS LLC, ЗАО "Киви банк", ООО "Киви провайдер платежных сервисов", 70% системы денежных переводов Contact. Компания провела IPO на NASDAQ в мае 2013 года, а в октябре 2013 года и в мае 2014 года — вторичные размещения.