МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. В новостях об итогах валютных торгов мы видим, что стоимость рубля, доллара или евро оценивается не только друг к другу, но и к корзине валют. Что это такое и для чего необходимо? Начнем с того, что валютная корзина (англ. currency basket) – это некий базовый набор валют, исходя из которых устанавливают курс национальной валюты или создают международную расчетную денежную единицу.

За основу при расчетах берется среднее арифметической стоимости всех валют, включенных в корзину. При этом удельный вес каждой валюты зависит от доли экономики страны или региона в мировом ВВП.

Валютная корзина появилась после отмены в 1971 году системы золотого стандарта, по которой каждая валюта была гарантирована золотом. Когда это перестало работать, государству и бизнесу понадобилось чем-то застраховать валютные риски. Самая известная валютная корзина — Специальные права заимствования (SDR, Special Drawing Rights) Международного валютного фонда. Она состоит из доллара США, евро, японской иены и британского фунта стерлингов. С 2015 года туда входит и китайский юань, но пока по фиксированному курсу. В режим свободной конвертации юань планируют перевести к 2020 году.

Другой пример – экю, или European Currency Unit (ECU), имевшая все особенности, характерные для валютной корзины. Она применялась государствами Европы в безналичных расчетах и для регулирования курсов нацвалют до создания евро. Последняя не является в полной мере аналогом экю, поскольку валютная корзина не может использоваться в потребительских расчетах.

ДВЕ ИЛИ МНОГО

Бывает бивалютная корзина, в которую входят только две валюты, и мультивалютная, включающая в себя несколько валют. Первый вариант часто используют центробанки для корректировки курса национальной валюты к основным мировым – доллару США и евро. Не является исключением и Банк России, применяющий бивалютную корзину для корректировки курса рубля еще с 2005 года. В начале она на 10% состояла из евро и 90% из доллара. Затем ЦБ РФ последовательно наращивал долю евро в корзине за счет уменьшения веса доллара. Сейчас доллар и евро входят туда в соотношении 55% и 45% соответственно.

Нередко центробанки устанавливают для бивалютной корзины плавающий коридор – границы, в пределах которых может меняться ее курс. Если он выходит за пределы, регулятор принимает меры для стабилизации курса. ЦБ РФ отказался от привязки рубля к коридору в конце 2014 года, но во многих странах – Азербайджан, Китай, Казахстан – он действует до сих пор.

Мультивалютные корзины используются в международных расчетах. Например, уже упомянутые SDR созданы для расчетов в рамках самого МВФ, Всемирного банка и ряда других международных операций. Для этих же целей используется и другая мировая расчетная единица Wocu (World Currency Unit), в которую входят валюты стран большой двадцатки. Поэтому многие считают Wocu более надежным показателем оценки курса мировых валют.

ТРЕЙДЕРУ И ЧАСТНОМУ ИНВЕСТОРУ

Инвестиционные фонды, коммерческие банки и корпорации тоже используют мультивалютную корзину для уменьшения валютных рисков. Если курс одной из валют падает, то курс другой растет, что снижает потери. В одну корзину могут входить разные валютные пары, например, евро-доллар и доллар-швейцарский франк. Это позволяет наблюдать за их поведением, оперативно совершая торговые операции.

Соотношение валют в таких корзинах произвольное и зависит от целей создания. Наиболее надежными и востребованными считаются доллар США, евро, английский фунт стерлингов, швейцарский франк. Туда можно добавить датскую и норвежскую крону, австралийский и канадский доллар. Эти страны ориентированы на экспорт и имеют развитую экономику, поэтому их валюты относительно стабильны и надежны.

Многие игроки на валютном рынке предпочитают корзину из валют развивающихся стран. Несмотря на риски, это может быть выгодно в операциях carry trade, когда привлекаются средства в валютах с низкими ставками центробанков, а инвестируются в валюты стран с высокими ставками. Наиболее выгодными считаются бразильский реал, российский рубль, индийская рупия и южноафриканский рэнд. Есть и региональные корзины – например, валют стран Персидского залива.

Используют также узконаправленные варианты, например, торговля корзиной валют ведущих нефтедобывающих стран. Для этого необходимо тщательно отслеживать стоимость нефти и просчитывать перспективы "черного золота". Так, в настоящее время неопределенность по продлению соглашения ОПЕК+ и торговому спору между США и Китаем создает для нефти определенные риски.

Мультивалютную корзину трейдеры рекомендуют и для частных инвесторов. Чтобы ее сформировать, нужно понимать, когда и с какой целью будут тратиться средства. Если это поездка за рубеж, то основная валюта должна быть той страны, куда планируется ехать, если цели долгосрочные, например, обучение или покупка недвижимости, то большую часть стоит держать в долларах США.

Как правило, половину корзины рекомендуют заполнить долларами США, а вторую – "букетом" основных мировых валют. Можно даже открыть срочный мультивалютный депозит в долларе, евро и рублях. Это позволит менять соотношение валют собственноручно и моментально, в зависимости от курса.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

Сегодня существует более 250 государств и порядка 160 валют, которые имеют узаконенное или полулегальное хождение на различных территориях. Таким образом, как минимум каждое второе государство выпускает собственные деньги. При этом в 27 странах национальная валюта называется долларом.

Доллары США принимают практически в любой точке мира – как минимум, неофициальный обмен найти можно всегда. Две трети всех наличных долларов США находятся за их пределами.

Самая молодая валюта в мире – евро. Ее ввели в оборот 1 января 1999 года. Еще три года после этого она использовалась только в безналичном обороте, и лишь с 1 января 2002 года начался наличный оборот. Последней присоединилась к еврозоне Литва – в 2015 году.