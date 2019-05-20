МОСКВА, 20 мая /ПРАЙМ/. Планы закупок оборудования российскими предприятиями в 2019 году демонстрируют отказ от машин из Западной Европы в пользу этой продукции стран СНГ, Китая и Индии, говорится в очередном выпуске "Мониторинга экономической ситуации в России", подготовленном экспертами Института Гайдара и РАНХиГС.

"Географические" планы закупок оборудования российскими предприятиями в 2019 году показали продолжение отказа от продукции западноевропейских и начало отказа от продукции российских производителей в пользу машин из стран СНГ, Китая и Индии. На сегодня основным фактическим поставщиком оборудования для российской промышленности постепенно становятся отечественные производители, Западная Европа опускается на второе место, а на третье место поднимаются Китай и Индия", — говорится в документе.

В целом, по данным 2018–2019 годов, российская промышленность достаточно обеспечена производственными мощностями, также отмечают эксперты. Более 90% производителей располагают необходимыми (или в ряде случаев даже избыточными по сравнению с ожидаемым ими спросом) мощностями, а от их дефицита страдает не более 10% промышленных предприятий, говорится в мониторинге.