МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 21 мая, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
11:30 GBP Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Майкла Сондерса

 

 

 

 
11:30 GBP Великобритания — Выступление представителя Банка Англии (BoE /Bank of England) Сильвана Тенрейро

 

 

 

 
11:30 GBP Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Бена Бродбента

 

 

 

 
12:00 EUR Еврозона — Выступление Вице-президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Луиса Де Гуиндоса

 

 

 

 
13:00 GBP Великобритания — Индекс промышленных заказов (CBI) (май) -5

 

 
предв. GBP Великобритания — Слушания отчета Банка Англии по инфляции

 

 

 

 
17:00 USD США — Продажи на вторичном рынке жилья (м/м) (апрель) -4,9%

 

 
17:00 USD США — Продажи на вторичном рынке жилья (апрель) 5,21 млн долл

 

 
19:00 USD США — Выступление члена FOMC Эрика Розенгрена (президент ФРБ Бостона)

 

 

 

 

 

Российские события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеФакт.

 

 

 RUB Газпром — СД (рекоменд. по див-дам 2018) 8,034 — див-д 2017

 

 

 

 

 RUB Газпром нефть — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2019

 

 

 

 
17:00 мск (15:00 лнд) RUB Газпром нефть — телеконференция менеджмента

 

 

 

 

 

 

 RUB ВСМПО-АВИСМА — ГОСА (реестр закрыт 25.04.2019) 762,68 (1П2017) + 890,45 (фин — див-д 2017 756 (1П2018) + 873,42 (фин, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 03.06.2019) — див-д 2018

 

 

 RUB Группа компаний ПИК — ГОСА (реестр закрыт 26.04.2019) 22,71 (нераспределенная прибыль прошлых лет) — див-д 2017 22,71 (рекоменд. СД, реестр для выплаты — 03.06.2019) — див-д 2018

 

 

 RUB Трансконтейнер — ГОСА (реестр закрыт 29.04.2019) 293,04 — див-д 2017 480,37 (рекоменд. СД, реестр для выплаты — 01.06.2019) — див-д 2018

 

 

 RUB Аэрофлот — СД (о дате закрытия реестра для ГОСА)

 

 

 

 

 

 

 RUB Ленэнерго — СД (рекоменд. по див-дам 2018) 0,1366 (ао), 13,4682 (ап) — див-д 2017

 

 

 

 

 RUB НМТП /Новороссийский морской торговый порт/ — СД (рекоменд. по фин. див-дам 2018) 0 — див-д 2017 0,519216 (1П2018) + 0,2648 (9м2018) — див-д 2018

 

 

 RUB O'Key Group — телеконференция менеджмента по операционным результатам за 1кв2019

 

 

 

 