МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Финансовые алгоритмы ("биржевые роботы") склонны к стадному поведению даже больше, чем люди, и использование таких технологий может приводить к пузырям и большей волатильности на рынке, считает первый зампред Банка России Ксения Юдаева.

"Что касается финансовых технологий… мне кажется, алгоритмы более склонны к стадному поведению, чем люди. Машинное обучение как настроили, так оно и сработает. А исследования показывают, что компаний, которые разрабатывают такого рода программное обеспечение, не так много. Поэтому там может быть достаточно много похожих алгоритмов, похожих стратегий — все это чревато большими пузырями, большей волатильностью", — сказала она, выступая на конференции "Российский фондовый рынок 2019".

Юдаева напомнила, что в настоящее время российский рынок пытается все более активно использовать эти технологии. "Мне кажется, что при управлении рисками на этот момент нужно обращать внимание", — указала она.

"С точки зрения регулирования, например, не понятно, надо было жестче регулировать или меньше регулировать, учитывая наличие такого рода технологий и такого рода возможностей. Первый кризис такого рода был в 1987 году, тогда как раз начали ужесточать регулирование для того, чтобы предотвращать такого рода риски", — заключила Юдаева.