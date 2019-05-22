События в сфере макроэкономики и бизнеса 22 мая
МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Ожидаемые в cреду, 22 мая, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|0:30
|USD
|США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API)
|8,6 млн барр
|2,4 млн барр (факт)
|2:50
|JPY
|Япония — Сальдо торгового баланса с учетом сезонных колебаний
|-0,15 трлн йен
|-0,11 трлн йен (факт)
|2:50
|JPY
|Япония — Объём экспорта (г/г) (апрель)
|-2,4%
|-2,4% (факт)
|2:50
|JPY
|Япония — Сальдо торгового баланса (апрель)
|0,528 трлн йен
|0,06 трлн йен (факт)
|4:30
|AUD
|Австралия — Завершенные строительные работы (кв/кв) (1кв2019)
|-3,1%
|-1,9% (факт)
|4:30
|JPY
|Япония — Выступление члена правления Банка Японии /BoJ/ Ютаки Харады
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|5:00
|CNY
|Китай — Объем промышленного производства (г/г) (апрель)
|8,5%
|5,4% (факт)
|8:00
|USD
|США — Выступление члена FOMC Джеймса Булларда (президент ФРБ Сент-Луиса)
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|10:30
|EUR
|Еврозона — Выступление президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Марио Драги
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|11:30
|GBP
|Великобритания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (апрель)
|1,9%
|2,2%
|11:30
|GBP
|Великобритания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (апрель)
|0,2%
|0,7%
|11:30
|GBP
|Великобритания — Индекс потребительских цен, включая расходы домовладельцев на содержание жилья (CPIH) (г/г)
|1,8%
|2,1%
|11:30
|GBP
|Великобритания — Индекс закупочных цен производителей (м/м) (апрель)
|-0,2%
|1,3%
|12:30
|EUR
|Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Питера Прата
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|12:40
|EUR
|Германия — Аукцион по размещению 10-летних казначейских облигаций
|0,02%
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|15:30
|CAD
|Канада — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (март)
|0,6%
|0,9%
|15:30
|CAD
|Канада — Объём розничных продаж (м/м) (март)
|0,8%
|1,1%
|17:00
|USD
|США — Выступление члена FOMC Джона Уильямса (президент ФРБ Нью-Йорка)
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|17:10
|USD
|США — Выступление члена FOMC Рафаэля Бостика (президент ФРБ Атланты)
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|17:30
|USD
|США — Запасы сырой нефти
|5,431 млн барр
|-2,53 млн барр
|17:30
|USD
|США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома)
|1,805 млн барр
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|21:00
|USD
|США — Публикация протоколов Федерального комитета по открытым рынкам /Federal Open Market Committee (FOMC)/
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|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
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|RUB
|Ленэнерго — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2019
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|RUB
|ФСК ЕЭС — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2019
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|RUB
|АЛРОСА-Нюрба — СД (рекоменд. по див-дам 2018)
|11875 (9м2017) + 0 (фин) — див-д 2017
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|RUB
|ТГК-2 — СД (о повестке дня, дате и месте проведения ГОСА)
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https://1prime.ru/Financial_market/20190522/829998420.html