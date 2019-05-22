МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Ожидаемые в cреду, 22 мая, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
0:30 USD США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) 8,6 млн барр 2,4 млн барр (факт)
2:50 JPY Япония — Сальдо торгового баланса с учетом сезонных колебаний -0,15 трлн йен -0,11 трлн йен (факт)
2:50 JPY Япония — Объём экспорта (г/г) (апрель) -2,4% -2,4% (факт)
2:50 JPY Япония — Сальдо торгового баланса (апрель) 0,528 трлн йен 0,06 трлн йен (факт)
4:30 AUD Австралия — Завершенные строительные работы (кв/кв) (1кв2019) -3,1% -1,9% (факт)
4:30 JPY Япония — Выступление члена правления Банка Японии /BoJ/ Ютаки Харады

 

 

 

 
5:00 CNY Китай — Объем промышленного производства (г/г) (апрель) 8,5% 5,4% (факт)
8:00 USD США — Выступление члена FOMC Джеймса Булларда (президент ФРБ Сент-Луиса)

 

 

 

 
10:30 EUR Еврозона — Выступление президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Марио Драги

 

 

 

 
11:30 GBP Великобритания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (апрель) 1,9% 2,2%
11:30 GBP Великобритания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (апрель) 0,2% 0,7%
11:30 GBP Великобритания — Индекс потребительских цен, включая расходы домовладельцев на содержание жилья (CPIH) (г/г) 1,8% 2,1%
11:30 GBP Великобритания — Индекс закупочных цен производителей (м/м) (апрель) -0,2% 1,3%
12:30 EUR Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Питера Прата

 

 

 

 
12:40 EUR Германия — Аукцион по размещению 10-летних казначейских облигаций 0,02%

 

 
15:30 CAD Канада — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (март) 0,6% 0,9%
15:30 CAD Канада — Объём розничных продаж (м/м) (март) 0,8% 1,1%
17:00 USD США — Выступление члена FOMC Джона Уильямса (президент ФРБ Нью-Йорка)

 

 

 

 
17:10 USD США — Выступление члена FOMC Рафаэля Бостика (президент ФРБ Атланты)

 

 

 

 
17:30 USD США — Запасы сырой нефти 5,431 млн барр -2,53 млн барр
17:30 USD США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома) 1,805 млн барр

 

 
21:00 USD США — Публикация протоколов Федерального комитета по открытым рынкам /Federal Open Market Committee (FOMC)/

 

 

 

 

 

Российские события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеФакт.

 

 

 RUB Ленэнерго — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2019

 

 

 

 

 

 

 RUB ФСК ЕЭС — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2019

 

 

 

 

 

 

 RUB АЛРОСА-Нюрба — СД (рекоменд. по див-дам 2018) 11875 (9м2017) + 0 (фин) — див-д 2017

 

 

 

 

 RUB ТГК-2 — СД (о повестке дня, дате и месте проведения ГОСА)

 

 

 

 