МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Московская биржа до конца текущего квартала может запустить у себя торговый "сектор устойчивого развития", куда будут включаться "зеленые" и "социальные" облигации, сообщила РИА Новости управляющий директор по фондовому рынку Мосбиржи Анна Кузнецова в кулуарах конференции "Российский фондовый рынок 2019".

"Мы создаём сектор устойчивого развития, куда будут включаться "зеленые" облигации и "социальные" облигации, видим в этом перспективу. И, наверное, ближе всего к этому стоят концессионные облигации, представленные с точки зрения отраслей тремя направлениями — это дороги, тепловодоснабжение и переработка мусора", — рассказала она в рамках конференции.

"Я на второй квартал рассчитываю", — ответила она на вопрос агентства о времени запуска такого сектора.