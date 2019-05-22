МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Американские фондовые индексы в среду снижаются на рисках продолжения торгового конфликта между США и Китаем, несмотря на заявления главы минфина США в отсутствии серьезного эффекта от новых пошлин для американских потребителей, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.30 мск индекс промышленный индекс Dow Jones снижался на 0,16%, до 25834,79 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,18%, до 7772,43 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,08%, до 2862,18 пункта.

Очередной раунд американо-китайских переговоров по торговле завершился ранее в мае безрезультатно на фоне еще одного повышения американских пошлин на китайские товары. Так, США повысили пошлины с 10% до 25% на китайский импорт на сумму около 200 миллиардов долларов. Президент США Дональд Трамп также приказал начать процесс повышения пошлин на весь оставшийся импорт из Китая, который оценивается примерно в 300 миллиардов долларов. В ответ китайское министерство финансов сообщило, что Пекин с 1 июня введёт повышенные пошлины на ввоз товаров из США объемом 60 миллиардов долларов.

В среду глава Минфина США Стивен Мнучин заявил, что администрация сделает все возможное, чтобы американские потребители пострадали как можно меньше от введения новых пошлин. По словам Мнучина, решение о введении этих новых ограничений еще не принято, на это уйдет 30-45 дней. Мнучин также заявил, что в настоящее время не запланировано визита чиновников США в Пекин для следующего раунда переговоров, как передает телеканал CNBC.

На фоне отсутствия конкретики по переговорам участники рынка продолжают выражать беспокойство. Дополнительным фактором риска по поводу торговли двух крупнейших экономик мира стал конфликт вокруг китайской компании Huawei, которую американский минторг внес в свой "черный список".

Между тем акции производителя процессоров и компонентов для мобильных устройств Qualcomm упали на 11% на фоне решения суда в США о выявлении фактов нарушения антимонопольного законодательства со стороны компании.