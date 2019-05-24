МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 24 мая, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:30 JPY Япония — Общенациональный базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (апрель) 0,8% 0,9% (факт)
2:30 JPY Япония — Общенациональный индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) 0% 0,1% (факт)
11:30 GBP Великобритания — Базовый индекс розничных продаж (г/г) (апрель) 6,2% 4,2%
11:30 GBP Великобритания — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (апрель) 1,2% -0,5%
11:30 GBP Великобритания — Объём розничных продаж (г/г) (апрель) 6,7% 4,6%
11:30 GBP Великобритания — Объём розничных продаж (м/м) (апрель) 1,1% -0,3%
11:30 EUR Еврозона — Выступление члена Управляющего совета ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Эвальда Новотны

 

 

 

 
12:15 GBP Великобритания — Выступление заместителя главы Банка Англии (BoE /Bank of England) Сэма Вудса

 

 

 

 
15:30 USD США — Объем поставок гражданских средств производства (без учета воздушных судов) (м/м) 0% 0,4%
15:30 USD США — Базовые заказы на товары длительного пользования (м/м) (апрель) 0,2% 0,2%
15:30 USD США — Объём заказов на товары длительного пользования (м/м) (апрель) 2,8% -2%
20:00 USD США — Число буровых установок от Baker Hughes 802

 

 
20:00 USD США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/ 987

 

 
22:30 GBP США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/ -3,3 тыс

 

 
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC 487,8 тыс

 

 
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC 124,5 тыс

 

 
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC 93,9 тыс

 

 
22:30 AUD США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC -64 тыс

 

 
22:30 JPY США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC -61,6 тыс

 

 
22:30 RUB США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю 35,8 тыс

 

 
22:30 EUR США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC -95,3 тыс

 

 

 

Российские события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
16:00 RUB Объём розничных продаж (г/г) 1,6% 1,3%
16:00 RUB Уровень безработицы (апрель) 4,7% 4,7%
17:00 RUB ВВП (месячный) (г/г) 0,6% 1%

 

 

 RUB Сбербанк — ГОСА (реестр закрыт 29.04.2019) 12 — див-д 2017 16 (рекоменд. СД, реестр для выплаты — 13.06.2019) — див-д 2018

 

 

 RUB ФосАгро — ГОСА (реестр закрыт 29.04.2019) 21 (1кв2017) + 24 (1П2017) + 21 (9м2017) + 15 (фин) — див-д 2017 24 (1кв2018) + 45 (1П2018) + 72 (9м2018) + 51 (фин, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 10.06.2019) — див-д 2018

 

 

 RUB Ленэнерго — закрытие реестра для ГОСА (18.06.2019) 0,1366 (ао), 13,4682 (ап) — див-д 2017 0,0352 (ао), 11,1364 (ап) (рекоменд. СД, реестр для выплаты — 01.07.2019) — див-д 2018

 

 

 RUB МТС — закрытие реестра для ГОСА (27.06.2019) 10,4 (1П2017) + 23,4 (фин) — див-д 2017 2,6 (1П2018) + 19,98 (фин, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 09.07.2019) — див-д 2018

 

 

 RUB Энел Россия — закрытие реестра для ГОСА (18.06.2019) 0,14493 — див-д 2017 0,141471 (фин, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 08.07.2019) — див-д 2018

 

 

 RUB X5 Retail Group — закрытие реестра для див-дов (ГОСА — 10.05.2019) 79,5 — див-д 2017 92,06 — див-д 2018

 

 

 RUB МегаФон — СД (о созыве ГОСА и рекоменд. по див-дам 2018) 0 — див-д 2017

 

 

 

 

 RUB РусГидро — СД (о созыве ГОСА и рекоменд. по див-дам 2018) 0,0263335 — див-д 2017

 

 

 

 

 RUB ТМК /Трубная металлургическая компания/ — СД (о созыве ВОСА и рекоменд. по див-дам 1кв2019) 2,28 — див-д 2017 0 (рекоменд. СД для ГОСА) — див-д 2018

 

 

 RUB ФСК ЕЭС — СД (рекоменд. по див-дам 2018) 0,001116473 (1кв2017) + 0,014815395834 (фин) — див-д 2017

 

 