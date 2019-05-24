МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций корректируется вверх после снижения в четверг на росте цены нефти марки Brent и дивидендных историях, следует из динамики торгов на Московской бирже.

Индекс Мосбиржи к 15.49 мск рос на 0,75%, до 2638,13 пункта, индекс РТС — на 1,13%, до 1289,81 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" снижался при этом на 42 копейки, до 64,43 рубля, курс евро — также на 42 копейки, до 72,10 рубля.

Июльский фьючерс на нефть марки Brent рос на 1,39%, до 68,7 доллара за баррель.

НЕФТЬ И ДИВИДЕНДЫ

Поддержку российским акциям оказывает дивидендный период, а также всплеск интереса со стороны иностранных инвесторов, отмечает замруководителя инвестотдела НПФ "Согласие" Николай Ребенок.

"Рост нефтяных котировок и улучшение настроений на мировых площадках вернули интерес к отечественным активам", — добавляет Анастасия Попова из компании "БКС брокер".

По сложившейся за последние дни традиции, рынок тянет вверх одна из наиболее ликвидных бумаг, в свою очередь замечает Виталий Манжос из ИК "Алго капитал". На этот раз локомотивом выступили обыкновенные акции Сбербанка, ранее мы наблюдали очень резкие движения в бумагах "Газпрома", "Лукойла" и ВТБ, отмечает он.

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

В лидерах роста – привилегированные акции "Транснефти", которые поднимаются на 5,68%, а ранее в пятницу подскакивали на 7,4%, до 163,5 тысячи рублей.

Рост носит сугубо коррекционный характер, считает Манжос.

"В течение нескольких недель эти бумаги находились под давлением на фоне новостей о загрязнении некондиционной нефтью системы экспортных магистральных трубопроводов "Дружба". Образовавшиеся в связи с этим технические проблемы до сих пор полностью не устранены. Кроме того, на повестке дня стоит вопрос об определении размера ущерба для иностранных потребителей трубопроводной нефти", — комментирует он.

Среди лидеров роста также – акции "Русала" (6,33%), депозитарные расписки En+ (5,95%), акции компании "Сафмар Финансовые инвестиции" (3,95%), НЛМК (2,19%), "Россетей" (2,03%), а также акции "Интер РАО" (1,99%) и обыкновенные акции "Ростелекома" (1,23%).

Среди голубых фишек заметно сильнее рынка выглядят бумаги Сбербанка: префы поднимаются на 1,86%, обыкновенные акции – на 2,3%.

"Интерес к указанным акциям связан с корпоративными новостями, озвученными на проходящем сегодня годовом общем собрании акционеров эмитента. В частности, кредитная организация подтвердила план увеличения дивидендных выплат до уровня в 50% от чистой прибыли по МСФО к 2020 году. Кроме того, глава Сбербанка Герман Греф заявил о том, что компания рассмотрит возможность выплаты полугодовых и квартальных дивидендов", — говорит Манжос.

Бумаги ВТБ (-2,9%) ушли в минус в рамках коррекции после взлета накануне на 10% и роста в пятницу с утра по инерции еще на 2,9%. Инвесторы были взбудоражены информацией о том, что банк заложил в новую стратегию развития на 2019-2022 годы дивидендные выплаты в размере 50% чистой прибыли по МСФО.

Акции "Детского мира" падают на 4,28% на фоне торгов без дивидендов.

Также в лидерах снижения – акции "Газпрома" (-0,89%) и "Новатэка" (-0,69%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Анастасия Соснова из компании "Фридом финанс" считает, что в конце недели маловероятно, что индекс Мосбиржи перепишет очередной максимум. "Скорее всего, он закроется в зоне 2630-2640 пунктов", — добавляет она.

"Несмотря на выход ухудшающейся макроэкономической статистики, особенно в США, и рост напряжённости в мире, на рынках царит эйфория. На этом фоне в любой момент может наступить "отрезвление" и фондовые рынки устремятся вниз", — в свою очередь считает Ребенок.

Елена Кожухова из "Велес капитала" также замечает, что на рынке РФ сохраняется краткосрочный восходящий тренд, но он все еще может прерваться на коррекцию в случае ухудшения внешнего фона.