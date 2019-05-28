МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Курс российской валюты вечером снижается против доллара и евро на фоне сползания рынка нефти на 0,6% в направлении 68 долларов за баррель.

Снижение аппетита к риску на глобальных площадках и завершение пика налогового периода мая поддерживают фон для коррекции рубля вниз.

Курс доллара расчетами "завтра" на 18.53 мск повышался на 24 копейки, до 64,70 рубля, курс евро — на 23 копейки, до 72,34 рубля.

РУБЛЬ ИДЕТ ВНИЗ

Рубль во вторник вечером снижался против доллара и евро, корректируя попытки роста, отмечавшиеся в предыдущие дни. Внешний негатив создал условия для такой коррекции.

В частности, снижение спроса на рисковые активы поддерживается неуверенной динамикой фондовых индексов западных рынков. Инвесторы продолжают следить за развитием темы американо-китайских торговых переговоров и выступлениями президента США Дональда Трампа в связи с этим.

В понедельник Трамп на пресс-конференции с премьер-министром Японии Синдзо Абэ в Токио выразил уверенность, что в будущем Китай и США заключат "замечательное торговое соглашение". Однако на текущих условиях Вашингтон к нему не готов, также отметил Трамп.

Нефтяные котировки после попыток дневного роста к вечеру опять сползли вниз. Инвесторы и спекулянты мечутся на рынке нефти между рисками перебоев поставок этого сырья из Ливии и Ирана и опасениями по поводу роста мировой экономики из-за торговых войн, говорят аналитики.

Между тем, рубль потерял поддержку после прохождения пика налогового периода мая и традиционного роста в связи с этим спроса на рублевую ликвидность.

Словесные интервенции главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной о сигнале регулятора на смягчение монетарной политики также не дают однозначных сигналов. С одной стороны, снижение ключевой ставки традиционно является поводом для игры на понижение национальной валюты. С другой, в ожидании этого растет спрос на рублевые долговые бумаги, что повышает спрос и на валюту РФ, и это поддерживает курс рубля.

В итоге доллар и евро повышались днем против рубля на 0,3-0,4%. Рублевая цена нефти опустилась ниже отметки 4,45 тысячи рублей за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Новых драйверов, чтобы пара доллар-рубль пробила ключевые поддержки 64,2, а евро-рубль — 71,8 пока не появилось, отметил эксперт компании "БКС Брокер" Иван Копейкин.

"Поэтому участники рынка решили несколько сократить позиции в российской валюте. При этом оптимизм, связанный с отдельными дивидендными историями на фондовом рынке и в облигациях, в ожидании снижения ключевой ставки, уже во многом заложен в текущий курс валют. Среднесрочных же рисков остается довольно много. Поэтому не исключаю в ближайшие дни постепенного движения выше 65 по паре доллар/рубль и 73 по паре евро/рубль", — оценил он.

Разворот тренда на укрепление рубля связан с окончанием налогового периода в России и опасениями инвесторов, которые связаны с долгосрочным воздействием торговой войны США и КНР, рассуждает Андрей Люшин из "Локо Банка".

"Нефтяные котировки продолжают оказывать поддержку российскому рублю, однако ее уже не хватает для удержания динамики на укрепление рубля. Недавняя корректировка с 71 доллара до 68 за баррель имеет долгосрочные последствия. Обменный курс доллара на завтра будет фиксироваться в интервале 64,5-65 рублей, евро — 71,9-72,4 рубля", — оценил он.

Стоит следить за динамикой американского фондового индекса S&P500, поскольку пробой им вниз важного уровня поддержки 2800 пунктов может спровоцировать сильное бегство от рисков и привести к снижению рубля против доллара и евро, оценил Игорь Костырко из компании "Универ сбережения".