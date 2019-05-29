ПЕКИН, 29 мая /ПРАЙМ/. Компания Huawei подала иск в США с требованием признать антиконституционным решение, предусматривающее внесение компании в черный список и запрет на покупку компонентов и технологий американских производителей, говорится в распространенном в среду заявлении.

"Компания Huawei уже подала иск в США и намерена подать ходатайство о вынесении решения в порядке упрощенного судопроизводства о признании соответствующего закона антиконституционным", — говорится в заявлении.

В компании назвали запрет "лишением общественных прав".

"Этот закон прямо определяет, что компания Huawei виновна, и предусматривает введение значительного числа ограничений для Huawei. Цель его предельно ясна — вытеснить Huawei с рынка США. Это тирания "использования законодательства вместо суда", что запрещено Конституцией США", — подчеркивается в документе.

В Huawei выразили надежду, что суд США объявит запрет в отношении компании неконституционным и вынесет постановление о прекращении его исполнения.

Министерство торговли США в середине мая внесло телекоммуникационного гиганта Huawei в черный список, который перекрывает ей путь к покупке компонентов и технологий американских производителей. Huawei также находится в списке компаний, которым запрещено вести дела с американским бизнесом без соответствующих лицензий. Google уже приостановила сотрудничество с Huawei в сферах, требующих передачи оборудования, ПО и технических услуг за исключением тех, которые являются общедоступными по открытой лицензии.