МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Курс мексиканского песо снижается, а японская иена напротив дорожает после того, как президент США объявил о новых пошлинах на товары из Мексики, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 8.48 мск курс доллара США к песо рос до 19,6 песо за доллар. На закрытии в среду (последнее закрытие до объявления Трампа), песо торговался на отметке 19,1323 песо за доллар. В четверг вечером песо упал на 2,38%.

Иена при этом, напротив, дорожает на фоне ухода инвесторов в безопасные активы. Курс доллара к иене снижался до 108,96 иены со 109,58 иены за доллар со 109,6 иены на предыдущем закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) слабо снижается на 0,02%, до 98, 12 пункта.

Президент США Дональд Трамп в четверг объявил о введении с 10 июня пошлин в размере 5% на все товары из Мексики, которые будут увеличиваться, если проблема нелегальных мигрантов сохранится. При этом президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор уже сообщил, что в пятницу в США вылетает делегация во главе с министром иностранных дел Марсело Эбрардом для решения этой ситуации. Заместитель министра иностранных дел Мексики Хесус Сид пообещал "энергичный" ответ на новые пошлины.

"Введение этих пошлин в принципе недопустимо в соответствии с действующим в настоящее время соглашением о свободной торговле между Мексикой и США или общими правилами ВТО", — приводит агентство Рейтер мнение аналитика RBC Capital Markets Тани Эскобедо (Tania Escobedo).

"Вполне вероятно, однако, что Трамп будет утверждать, что эта мера является вопросом национальной безопасности, ссылаясь на закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA)", — добавляет аналитик.