МОСКВА, 5 июн — ПРАЙМ. "Магнитогорский металлургический комбинат" (ММК) снизил ориентир доходности по пятилетним еврооблигациям объемом 500 миллионов долларов до около 4,5% годовых, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.

По его словам, спрос превышает 1,8 миллиарда долларов. Первоначальный ориентир доходности бумаг с погашением в июне 2024 года составлял около 4,75% годовых, позже он был снижен до около 4,625% годовых.

Компания с 30 мая провела в Москве, городах Европы и США встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению евробондов.

Организаторами выступают Citi, J.P. Morgan и Societe Generale.