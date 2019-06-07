МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Курс доллара слабо растет к другим мировым валютам в ожидании статистики по американскому рынку труда, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.33 мск курс евро к доллару опускался до 1,1265 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1274 доллара за евро. Курс доллара к иене рос до 108,44 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 108,4 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) поднимался на 0,02%, до 97,06 пункта.

Участники торгов предпочитают воздержаться от активных действий на валютном рынке перед публикацией статистики по безработице в США за май. По прогнозам аналитиков, уровень безработицы сохранился на апрельской отметке в 3,6%, при этом число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе выросло на 185 тысяч после роста на 263 тысячи месяцем ранее.

Данная статистика важна для рынка, поскольку ФРС учитывает ее при принятии решений по монетарной политике. На этой неделе среди инвесторов укрепились ожидания, что регулятор может понизить базовую ставку в текущем году на фоне осложнения ситуации в мировой экономике.

"Мы увидели некоторые фундаментальные изменения в том, что касается позиции ФРС. Очевидно, что цикл ужесточения монетарной политики приостановлен. Рынок теперь ждет, по крайней мере, одного снижения ставки, если не двух", — приводит агентство Рейтер комментарий управляющего подразделением State Street Bank в Токио Барта Вакабаяси (Bart Wakabayashi).