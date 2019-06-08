МОСКВА, 7 июн /ПРАЙМ/. Основные американские фондовые индексы в пятницу прибавили 1-1,7% на фоне слабой статистики по рынку труда, поддержавшей надежду на снижение Федрезервом базовой процентной ставки, свидетельствуют данные бирж.

Промышленный индекс Dow Jones вырос на 1,02% — до 25983,94 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,66%, до 7742,10 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,05%, до 2873,34 пункта.

В пятницу стало известно, что безработица в США в мае осталась на уровне апреля в 3,6%, при этом число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось всего на 75 тысяч. Аналитики ожидали роста показателя на 185 тысяч.

По мнению экспертов, плохая статистика стала хорошей новостью для рынка, так как повышает шансы на смягчение регулятором монетарной политики уже в ближайшее время.

"Фондовые индексы за неделю растут на фоне ожиданий, что ФРС США и другие центробанки мира скоро снизят процентные ставки в ответ на растущую торговую напряженность. Трейдеры также надеялись, что чиновники США и Мексики смогут решить проблему нелегальной миграции", — приводит агентство MarketWatch слова старшего инвестиционного аналитика XM Раффи Бояджиана (Raffi Boyadjian).

Накануне инвесторов ободрили новости о том, что Вашингтон может отодвинуть введение пошлин на импорт товаров из Мексики 10 июня, чтобы обеспечить больше времени для переговоров по иммиграционному вопросу.

Мексика также заявила, что готова развернуть на границе с Гватемалой до шести тысяч гвардейцев, чтобы противостоять потоку нелегальных мигрантов.