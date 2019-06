МОСКВА, 17 июн — Dow Jones. Цена биткоина превысила 9 000 долларов США. В этом году он продолжает восстанавливаться и, как и другие криптовалюты, торгуется лучше традиционных активов.

На выходных биткоин вырос до 9381,82 доллара, достигнув 13-месячного максимума, согласно данным CoinDesk. Акции, облигации, золото и нефть растут в цене в этом году, но темпы ралли биткоина превосходит их динамику.

Цены на биткоин и другие криптовалюты резко упали в прошлом году. Инвесторы говорят о том, что повышение институциональной поддержки криптовалют, эскалация торговой напряженности между США и Китаем, а также планы Facebook<FB> Inc. о выпуске собственной цифровой валюты оказали повышательное давление на цену биткоина.

Компания Facebook Inc. заключила соглашение о поддержке своей крипотовалюты более чем с десятком компаний, в том числе с Visa Inc., Mastercard Inc., PayPal Holdings Inc. и Uber Technologies Inc., о чем в пятницу сообщил The Wall Street Journal. Данная криптовалюта будет называться Либра, и она будет запущена в следующем году.

Биткоин и другие криптовалюты мало используются для платежей, но в Facebook ставят на то, что многомиллиардная аудитория одноименной соцсети станет весомым подспорьем в деле популяризации платежной системы, использующей технологии блокчейна. Инвесторы считают, что статус компании Facebook является еще одним аргументом в пользу привлекательности подобных операций.

"Когда в дело будут вовлечены важные и крупные компании, публика посмотрит на криптовалюты совсем под иным углом", — считает Райан Штайнберг, глава и со-основатель компании Arca, занимающейся управлением активами и инвестициями в криптовалюты.

По его словам, торговая напряженность между США и Китаем является позитивным фактором для биткоина. Он появился примерно десять лет назад, предложив децентрализованную, анонимную сеть которая не контролируется каким-либо частным лицом, компаний или правительством. Это сделало биткоин особенно привлекательным для некоторых инвесторов, которые разочаровывались в двух крупнейших экономиках мира, погрязших в торговых распрях.

Кроме того, биткоин отличается от большинства активов других классов в плане динамики. Индекс S&P 500 в этом году вырос на 15%, фьючерсы на нефть подорожали на 16%, а на золото – на 4,8%. Биткоин вырос на 154%, хотя продолжает торговаться намного ниже абсолютного максимума, находящегося в районе 20 000 долларов.

Хакерские атаки и мошенническая деятельность остаются основными источниками опасений, если говорить о биткоине, но есть и позитивные моменты. В исследовании, опубликованном ранее в июне, Энтони Помплиано из Morgan Creek Digital говорит о том, что биткоин играет роль убежища от мировой нестабильности, поэтому он торгуется иначе по сравнению с большинством активов другого класса.

Компания SFOX сообщила, что между S&P 500 и биткоином в мае установилась "почти идеальная обратная корреляция", когда Китай объявил о намерении повысить пошлины на американские товары на 60 млрд долларов.

"Это представляет собой основной аргумент в пользу того, чтобы институциональные инвесторы разнообразили состав своих портфелей криптовалютой", — заключил Помплиано.

— Автор Steven Russolillo, steven.russolillo@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 495 645-37-00, dowjonesteam @ 1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ