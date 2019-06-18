МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Курс доллара снижается по отношению к большинству основных мировых валют во вторник утром — инвесторы предполагают, что на текущей неделе Федеральная резервная система (ФРС) США даст сигнал о снижении базовой ставки уже в июле, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.

По состоянию на 8.17 мск курс евро к доллару рос до 1,1237 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1217 доллара за евро. Курс доллара к иене снижался до 108,3 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 108,55 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускался на 0,12% до 97,44 пункта.

Мировые рынки во вторник ждут начала очередного двухдневного заседания ФРС, по итогам которого регулятор объявит свое решение относительно проведения дальнейшей монетарной политике в стране.

Предполагается, что регулятор сохранит ставку на текущем уровне в 2,25-2,5%, но при этом может высказаться за снижение ставки уже в июле. Смягчение монетарной политики традиционно оказывает давление на курс национальной валюты.

"Поскольку рынки сейчас отыгрывают снижение ставки во второй половине года, вопрос в том, как ФРС отреагирует на эти ожидания", — сказал агентству Рейтер старший валютный стратег Barclays Синичиро Кадота (Shinichiro Kadota).