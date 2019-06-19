МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 20 июня, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
4:15 AUD Австралия — Выступление главы РБА /Резервного Банка Австралии/ Филлипа Лоуи

 

 

 

 
предв. JPY Япония — Доклад Банка Японии /BoJ/ по кредитно-денежной политике

 

 

 

 
предв. JPY Япония — Решение Банка Японии по процентной ставке -0,1% -0,1%
предв. JPY Япония — Пресс-конференция Банка Японии

 

 

 

 
10:30 EUR Еврозона — Выступление Вице-президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Луиса Де Гуиндоса

 

 

 

 
11:00 EUR Еврозона — Ежемесячный отчет ЕЦБ

 

 

 

 
11:30 GBP Еврозона — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (май) -0,2% -0,4%
11:30 GBP Еврозона — Базовый индекс розничных продаж (г/г) (май) 4,9% 2,5%
11:30 GBP Еврозона — Объём розничных продаж (м/м) (май) 0,0% -0,5%
11:30 GBP Еврозона — Объём розничных продаж (г/г) (май) 5,2% 2,7%
14:00 GBP Великобритания — Число голосов в MPC за снижение ставки Банка Англии (июнь) 0 0
14:00 GBP Великобритания — Число голосов в MPC за повышение ставки Банка Англии (июнь) 0 0
14:00 GBP Великобритания — Число голосов в MPC за сохранение текущей ставки Банка Англии (июнь) 9 9
14:00 GBP Великобритания — Общий объём программы QE Банка Англии (июнь) 435 млрд ф.ст. 435 млрд ф.ст.
14:00 GBP Великобритания — Решение MPC по процентной ставке (июнь) 0,75% 0,75%
14:00 GBP Великобритания — Протокол заседания MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии/Monetary Policy Committee Bank of England)

 

 

 

 
15:30 USD США — Баланс счета текущих операций (1кв2019) -134,4 млрд долл -124,6 млрд долл
15:30 USD США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице 222 тыс 220 тыс
15:30 USD США — Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (июнь) 16,6 11
15:30 USD США — Индекс занятости от ФРБ Филадельфии (июнь) 18,2

 

 
23:00 GBP Великобритания — Выступление главы Банка Англии (BoE /Bank of England) Марка Карни

 

 

 

 

 

Российские события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
12:00 мск RUB Прямая линия с Президентом России Владимиром Путиным

 

 

 

 
16:00 RUB ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 14.06) 502,7 млрд долл (на 07.06)

 

 
16:00 RUB Объём розничных продаж (г/г) 1,2% 1,2%
16:00 RUB Уровень безработицы (май) 4,7% 4,6%
17:00 RUB ВВП (месячный) (г/г) 1,6%

 

 

 

 

 RUB ММК — закрытие реестра для див-дов 1кв2019 0,801 (1кв2018) + 1,589 (1П2018) + 2,114 (9м2018) + 1,398 (4кв2018) — див-д 2018 1,488 (1кв2019) — див-д 2019

 

 

 RUB ЛУКОЙЛ — ГОСА (реестр закрыт 27.05.2019) 85 (9м2017) + 130 (фин) — див-д 2017 95 (9м2018) + 155 (фин, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 09.07.2019) — див-д 2018

 

 

 RUB UC RUSAL — ГОСА (реестр закрыт 17.06.2019, Гонконг, перевыборы СД, одобрение предоставления СД мандатов на допэмиссию до 20% акций и выкуп до 10% с рынка)

 

 

 

 

 

 

 RUB ДВМП /Дальневосточное морское пароходство/ — ГОСА (реестр закрыт 27.05.2019, перевыборы СД, устав и др. документы в новой редакции)

 

 

 

 

 

 

 RUB Кубаньэнерго — ГОСА (реестр закрыт 26.05.2019) 1,0585165 — див-д 2017 0,472815 (рекоменд. СД, реестр для выплаты — 01.07.2019) — див-д 2018

 

 

 RUB ТМК /Трубная металлургическая компания/ — ВОСА (реестр закрыт 04.06.2019, перевыборы СД) 2,28 — див-д 2017, 0 — див-д 2018 2,55 (1кв2019, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 18.07.2019) — див-д 2019

 

 

 RUB Абрау-Дюрсо — ГОСА (реестр закрыт 27.05.2019) 2,86 — див-д 2017 2,86 (рекоменд. СД, реестр для выплаты — 10.07.2019) — див-д 2018