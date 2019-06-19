МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Курс российской валюты вечером прибавлял против доллара и в меньшей степени к евро на фоне укрепления европейской валюты на форексе.

Рынок нефти пытается перейти к росту, что дает рублю сил для роста. Инвесторы ожидают решения и комментарии ФРС по денежно-кредитной политике (ДКП).

Курс доллара расчетами "завтра" на 18.39 мск снижался на 18 копеек, до 63,84 рубля, курс евро — на 8 копеек, до 71,62 рубля, следует из данных Московской биржи. Обе основные резервные валюты остаются неподалеку от минимумов текущего года (63,63 рубля и 71,4 рубля соответственно).

РУБЛЬ — В ОЖИДАНИИ РЕШЕНИЙ ФРС

Рубль в среду вечером прибавлял против основных резервных валют. Укрепление евро на форексе выше 1,12 доллара отражается в меньшем его снижении против рубля.

Участники рынка ожидают решения и комментариев ФРС США по ДКП, публикуемых сегодня вечером.

Аналитики ожидают, что американский финансовый регулятор сохранит учётную ставку на текущем уровне в 2,25-2,5% годовых, но большинство членов руководства регулятора выскажется за ее снижение уже в июле в свете ухудшения ситуации в мировой экономике.

Рынок нефти вечером колебался около уровня 62 доллара за баррель. Повышенная волатильность нефтяных котировок сохраняется. С одной стороны, поддержка приходит от надежд на то, что президент США Дональд Трамп проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином на следующей неделе на саммите G20. В итоге, торговые противоречия могут быть сняты, и это подержит мировую экономику и соответственно – спрос на энергоресурсы.

Между тем, минэнерго США оценило, что запасы нефти в США за прошедшую неделю сократились на на 3,1 миллиона баррелей, или на 0,6%, до 482,4 миллиона баррелей, хотя аналитики оценивали снижение только в 1,077 миллиона баррелей. Добыча нефти в США за неделю, по данным министерства, составила 12,2 миллиона баррелей в день, снизившись на 0,1 миллиона баррелей в сутки по сравнению с предшествовавшей неделей.

В итоге доллар и евро вечером снижались против рубля на 0,1-0,3%. Рублевая цена нефти колебалась около отметки 3,95 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Активных действий ФРС сегодня не ожидается, но очень важной будет риторика главы регулятора и экономические прогнозы, считает эксперт компании "БКС Брокер" Иван Копейкин. В частности, как ФРС оценивает потенциальные риски, а также пока довольно слабый рост цен в стране, отметил он.

"Между тем риски торговых войн, вероятно, подрастут ближе к саммиту G20, который состоится 28-29 июня в Осаке. Шансов заключить торговую сделку между Китаем и США становится все меньше. Поводов для значительного укрепления рубля сейчас немного, как, впрочем, и для его ослабления. Наиболее вероятным торговым диапазоном для евро является диапазон 71,2-73,5 рубля, для доллара– 63,5-65,4 рубля", — оценил Копейкин.

Сейчас, рубль находится в благоприятных условиях: аукционы по ОФЗ и дивидендные выплаты по рублевым бумагам, а также положительный внешний фон и растущие риск-аппетиты инвесторов придают рублю поддержку, считает Андрей Люшин из Локо Банка.

"Прогноз на завтра: доллар в диапазоне 63,8-64,3 рубля, евро 71,5-72 рубля. Однако нужно понимать, что вся поддержка может исчезнуть после появления всего двух новостей: сохранении ключевой ставки ФРС и эскалации торгового конфликта США и КНР, поэтому курс в 64 рубля за доллар — неплохой повод для приобретения валюты на отпуск", — добавил он.