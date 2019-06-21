МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Курс рубля в пятницу корректируется вниз к доллару и евро после сильного роста в предыдущие сессии, следует из динамики торгов на Московской бирже.

Курс доллара расчетами "завтра" на 12.55 мск рос на 22 копейки, до 63,11 рубля, курс евро — на 31 копейку, до 71,34 рубля.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent начал дорожать — на 0,59%, до 64,83 доллара за баррель.

РУБЛЬ КОРРЕКТИРУЕТСЯ ВНИЗ

Рубль к доллару укреплялся пять серий подряд: с 14 по 20 июня отечественная валюта выросла на 2,7%. К евро рубль рос семь сессий подряд и поднялся за этот период на 3,5%.

Рубль после существенного укрепления к доллару США вчера (до 62,9 рубля за доллар) несколько снизился в пятницу утром в условиях усиления геополитической напряженности, торгуется около 63,1 рубля, отмечает аналитик банка "Санкт-Петербург" Анна Полиенко.

"После заседания ФРС США курс российской валюты устремился к досанкционным уровням – торговый диапазон до санкций по "делу Скрипалей", которые были введены в августе 2018 года, составлял 61-63 рубля. В текущих условиях рубль может вернуться к этому уровню", — подсчитала Полиенко.

С технической стороны валютная пара рубль-доллар с легкостью преодолела сильный уровень поддержки в 64 рубля за доллар, но не смогла закрепиться ниже 63 рублей за доллар, отмечает замруководителя инвестотдела НПФ "Согласие" Николай Ребенок.

Тем не менее, эксперт отмечает, что у рубля сохраняются факторы поддержки. Один из них — глобальный спрос на рисковые активы в связи с "голубиной риторикой" многих центральных банков мира: США, Европы, Японии, Англии. Второй — пик налоговых выплат, приходящийся на начало следующей недели и третий — конвертация валюты в рубли для осуществления публичными компаниями запланированных дивидендных выплат.

"Давление на рубль со стороны закупок валюты для Минфина на текущий момент нивелировано снижением санкционных рисков для РФ", — добавляет он.

ПРОГНОЗЫ

"Сегодня международное рейтинговое агентство Moody`s может пересмотреть суверенный рейтинг России, который в текущий момент находится на инвестиционном уровне Baa3. В феврале этого года агентство повысило рейтинг со спекулятивного уровня Ba1 с прогнозом "позитивный" до инвестиционного с прогнозом "стабильный". Мы ожидаем, что рейтинг сохранят на текущем уровне и это решение не повлияет на стоимость российских активов", — говорит Полиенко.

Кроме того, локальную поддержку до конца месяца рублю будет оказывать налоговый период в РФ, отмечает она.

"На фоне ожидания снижения долларовых ставок рублевый carry trade (получение прибыли на разнице процентных ставок) вновь стал привлекателен для инвесторов. Российские активы пользуются спросом, что косвенно подтверждается и успешными аукционами Минфина по продаже ОФЗ, и динамикой курса рубля. Мы пока что не видим существенных факторов в пользу снижения интереса к российским активам", — комментирует ситуацию эксперт.

Вместе с тем, в среднесрочной перспективе вероятно ослабление рубля в условиях сезонного ухудшения сальдо счета текущих операций (СТО) платежного баланса, замечает Полиенко. При этом ослабление СТО пока компенсируется притоком нерезидентского капитала, что создает предпосылки для роста чувствительности рубля к глобальному спросу на риск, обращает внимание она.

"В отсутствие форс-мажорных новостей валютная пара рубль-доллар будет сегодня торговаться в диапазоне 63-63,6 преимущественно в нижней границе диапазона, в начале следующей недели валютная пара рубль/доллар попытается уйти в диапазон 62,5-63 рубля за единицу американской валюты и закрепиться в нём", — считает Ребенок.

Он напоминает, что 28-29 июня пройдет саммит G20 в Японии, на котором должна состояться встреча президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина.

"В преддверии саммита в мире может нагнетаться обстановка относительно России для усиления переговорной позиции США и ослабления позиции РФ, что окажет негативное влияние на курс рубля", — отмечает эксперт.

На взгляд аналитиков "Нордеа банка", текущее укрепление рубля пока вряд ли можно назвать устойчивым. "Для сохранения нынешних комфортных уровней необходимо отсутствие эскалации торговой войны между США и Китаем, а также продление сделки ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи до конца 2019 года", — добавляют они.