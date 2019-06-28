МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Компания Alliance Boots Holdings Limited сократила долю в "Аптечной сети 36,6" до 5,21% c 15%, следует из сообщения "Аптечной сети 36,6".

Как рассказала 13 июня РИА Новости пресс-служба аптечной сети, "36,6" разместила 72,96% допэмиссии акций и привлекла более 22,10 миллиарда рублей. Сеть планирует использовать привлеченные средства для финансирования текущих расходов, пояснял гендиректор сети Владимир Нестеренко. В результате допэмиссии в число акционеров вошел независимый инвестиционный фонд Altus Capital Pharmacy Retail 1 Limited (29,97%).

Большая часть акций общества находится в номинальном держании, поясняли 13 июня в компании. Так, например, на тот момент на счете номинального держателя АО "Национальный расчетный депозитарий" в реестре акционеров ПАО "Аптечная сеть 36,6" учитывалось 70,02% размещенных акций.

Как сообщили в пятницу в пресс-службе Московского кредитного банка, в рамках финальной стадии реструктуризации долгов "Аптечной сети 36,6" банк стал ее акционером с долей владения 19,65% голосующих акций и рассматривает инвестицию как долгосрочную.

Группа компаний "Аптечная сеть 36,6", основанная в 1991 году, занимается розничной торговлей товарами для красоты и здоровья. Ключевыми брендами группы являются аптеки "36,6" и "Горздрав". Под управлением сети находится 1,31 тысячи аптек в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской, Новгородской, Тверской, Псковской областях и Республике Карелии.