МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. АФК "Система" проведет первичное публичное размещение акций (IPO) одного из своих активов примерно в 2020 году, сообщил в ходе годового собрания акционеров компании основной акционер и владелец АФК Владимир Евтушенков.

"Мы выбираем для каждого конкретного актива свое окно возможностей, повторюсь, из критериев капитализации рынка, из критериев спроса, из критериев интереса потенциальных инвесторов, из критериев масштаба бизнесов, рентабельности. Полагаю, что это недалекое будущее. Я думаю, что первое IPO одного из активов — это примерно 2020 год", — сказал он.