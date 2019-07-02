Вчера рынки евробондов развивающихся стран отыгрывали позитив после саммита G20 – доходности 10-летних бенчмарков снизились на 3-8 б.п.; продолжили ралли евробонды Турции (-23 б.п., 7,04% годовых). Доходность российского бенчмарка опустилась на 6 б.п. – до 3,87% годовых. Доходность UST’10 продолжает консолидироваться вблизи отметки 2% годовых. Отметим, что ближайшей целью по доходности российских 10-летних евробондов выступает уровень 3,8% годовых (потенциал снижения 8 б.п.).

Относительно кредитного спрэда к UST целью выглядит уровень 172 б.п. (потенциал 13 б.п.). Таким образом, доходность российских евробондов находится на минимумах с начала года при достаточно ограниченном потенциале дальнейшего снижения.

Ожидаем переход к консолидации рынка в ожидании инвесторами новых позитивных сигналов.

Облигации

В понедельник волна глобального оптимизма после возобновления торговых переговоров США и Китая прошла и по российскому рынку рублевого долга – доходность 5-летних ОФЗ снизилась на 4 б.п. – до 7,27% годовых, 10-летних – на 5 б.п. – до 7,36%, обновив минимумы с начала года. Отметим, что доходности 10-летнего бенчмарка уже отражают ожидания еще 1 снижения ставки – до 7,25% годовых. При этом до заседания ЦБ РФ 26 июля еще порядка 4 недель. В результате, дальнейший потенциал снижения ставки в среднесрочной перспективе выглядит ограниченным – ожидаем переход к консолидации рублевых госбумаг в диапазоне 7,3%-7,4% годовых. Таргетом на текущий год, на наш взгляд, выступает уровень 7,15%-7,25% годовых: ожидаем снижения на 25 б.п. до конца года – до 7,25% и до 7% — в 1 квартале 2020 года. Балтийский лизинг (–/–/ВВ-) 4 июля будет собирать заявки на облигации со сроком обращения 3 года серии БО-П02 объемом 4 млрд руб. Ориентир купона — 9,40-9,60% (YTM 9,74-9,95%) годовых. Прайсинг предлагает премию к кривой госбумаг на уровне 253-274 б.п. Для сравнения размещение 3,5-летних бондов ГТЛК (Ba1/BB/BB) прошло в конце мая с премией 145 б.п. (рейтинг на 1 ступень выше). Учитывая, то основным владельцем в начале 2019 года Балтийского лизинга стал государственный Банк Открытие (Ba2/–/–), премия на уровне 108-129 б.п. к ГТЛК выглядит весьма привлекательно – рекомендуем участие в размещении и включение в портфель нового выпуска.

Сегодня ожидаем переход к консолидации рынка ОФЗ после обновления минимумов по доходности с начала года накануне.