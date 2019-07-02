МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. "Русал" планирует 4 июля собрать заявки инвесторов на биржевые облигации в объеме не менее 10 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.

По его словам, ориентир ставки первого купона составляет 8,6-8,75% годовых, что соответствует доходности к оферте 8,79-8,94% годовых.

К размещению планируются десятилетние облигации с полугодовыми купонами и офертой через три с половиной года. Эмитентом выступит "Русал Братск". Техническая часть размещения предварительно назначена на 11 июля.

Организаторами выступят банк "Открытие", БК "Регион", "ВТБ Капитал", Газпромбанк, "Московский кредитный банк" и "Сбербанк КИБ".