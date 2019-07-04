МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Российский фондовый рынок в четверг вырос и обновил максимумы по биржевым индексам, несмотря на сползание нефтяных цен, говорят трейдеры.

Выходной в США (День независимости) обусловил низкую рыночную активность, говорят эксперты.

К закрытию индекс Мосбиржи вырос на 0,67% — до исторического максимума 2842,78 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,71% до пятилетнего максимума 1411,53 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи. Этому помогли имеющие большой вес в индексах акции "Газпрома" (+1,5%), обновившие с утра максимум с лета 2008 года на уровне 256,4 рубля (+1,9%). Рыночная стоимость газового концерна превышала при этом 6 триллионов рублей.

РОСТ НА МАЛЫХ ОБОРОТАХ

Российский фондовый рынок в четверг повысился по индексам на фоне низкой рыночной активности из-за выходного в США, где отмечается День независимости.

При этом западноевропейские фондовые индексы повысились в четверг, задав позитивный тон и российскому рынку.

Нефтяные торги сегодня проходят в слабонегативном ключе в районе отметки 63,5 доллара за баррель. В среду министерство энергетики США сообщило, что добыча нефти за прошлую неделю выросла на 100 тысяч баррелей до 12,2 миллиона баррелей в день.

В лидерах роста сегодня оказались акции АФК "Система" (+5,7%), догоняющие остальной рынок после собрания акционеров и одобрений дивидендов ими, говорят эксперты. Они вышли на максимум с апреля 2018 года.

Подорожали бумаги "Аэрофлота" (+5,7%), "Лукойла" (+2,2%), "Алросы" (+1,8%). Акции ВТБ (+2%) вышли на максимумы с сентября прошлого года (4,22 копейки), отыгрывая заявления первого зампреда банка Дмитрия Олюнина о том, что ВТБ сохраняет прогноз прибыли группы на уровне около 200 миллиардов рублей по итогам 2019 года.

Снизились в цене (после дивидендной отсечки) акции "Татнефти" (-1,3 префы и – 2,5% обыкновенные акции), бумаги ММК (-2,2%), "Северстали" (-1,2%), ФСК "ЕЭС" (-1,7%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

В пятницу восходящая тенденция на российском рынке акций может сохраниться, рассчитывает Дмитрий Бабин из "БКС Брокер".

"Однако во второй половине торгов свою роль способен сыграть фактор пятницы, когда инвесторы предпочитают сокращать длинные позиции в акциях, опасаясь реализации каких-либо рисков на выходных. Из-за этого индекс Мосбиржи может откатиться к отметке 2820 пунктов, а индекс РТС — к уровню 1400 пунктов", — оценил он.

Завтра торговля акциями пройдет в диапазоне 2810-2850 пунктов по индексу Мосбиржи, оценивает Дмитрий Александров из компании "Универ капитал".

"Утром ожидается незначительная просадка в диапазоне от 11 до 25 пунктов по индексу, а в течение дня – сохранение динамики роста показателей, несмотря на небольшое замедление экономики и желание инвесторов, в том числе и американских, зафиксировать прибыль", — добавил он.

Кроме того, пятница окажется завершающим днем торговли с дивидендами для акций "Лукойла", МТС и "Русгидро", — добавил Андрей Хохрин из компании "Иволга Капитал".