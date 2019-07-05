МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Рубль в пятницу перешел к снижению на фоне сползания вниз котировок нефти и в ожидании игроками публикации июньских данных по рынку труда в США.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.05 мск повышался на 8 копеек — до 63,56 рубля, курс евро — на 2 копейки, до 71,64 рубля, следует из данных Московской биржи.

Стоимость нефти утром снижается на 0,05%, до 63,27 доллара за баррель по марке Brent.