МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы в пятницу снижаются после публикации данных о неожиданном увеличении уровня безработице в США, которые умерили ожидания решения Федеральной резервной системы (ФРС) снизить учётную ставку, свидетельствуют данные бирж и комментарии аналитиков.

По состоянию на 16.49 промышленный индекс Dow Jones снижается на 0,43%, до 26848,89 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,51%, до 8128,65 пункта, а индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,52%, до 2980,12 пункта.

На настроение инвесторов влияет недавно опубликованная статистика безработицы в США. Согласно данным, уровень безработицы вырос до 3,7% в сравнении с предыдущим показателем в 3,6%. Эксперты ожидали сохранения показателя на уровне предыдущего месяца.

Эта информация должна быть учтена ФРС при определении дальнейшей монетарной политики. Большинство аналитиков всё ещё ожидает снижения учётной ставки, что позитивно для номинальной стоимости акций, но их уверенность оказывается сейчас поколебленной.

"Все еще сохраняется вероятность того, что ФРС скорее снизит ставки, но шансы немного снизились", — заявил агентству Рейтер главный экономист Raymond James в Сент-Питерсберг, штат Флорида, Скотт Браун (Scott Brown). При этом, по его мнению, стало также ясно, что на данном этапе резкое снижение, сразу на 50 базисных пунктов, должно быть вовсе исключено.