МОСКВА, 8 июл /ПРАЙМ/. Российские ритейлеры не получали предписаний о прекращении импорта воды и вин из Грузии, сообщили РИА Новости представители торговых сетей.

"К настоящему моменту "Лента" не получала уведомлений о необходимости прекращения поставок вина и воды из Грузии. В продажах тихих вин доля грузинского вина составляет 9%, воды — 16%. Продукция пользуется популярностью. В случае необходимости мы будем компенсировать грузинскую продукцию аналогами из других стран", — сказали в пресс-службе "Ленты".

Представитель X5 Retail Group, которая управляет сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель", сообщил, что сейчас доля грузинских вин в торговых сетях Х5 составляет 5-6,5%. "Предписаний со стороны госорганов о приостановке поставок грузинских вин и минеральных вод мы не получали", — отметили в ритейлере.

В свою очередь в пресс-службе "Ашан Ритейл Россия" отметили, что всплеска спроса на грузинское вино и минеральные воды за последние недели не выявлено. Оповещений от поставщиков о повышении цен на продукцию или о проблемах с поставками в компанию не поступало. "На данный момент претензий по грузинским винам нет. Особого внимания со стороны госорганов не наблюдаем", — добавили в "Ашане".

Ранее в понедельник спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что ГД предлагает правительству прекратить поставки в РФ вина и воды из Грузии, а также запретить денежные переводы в эту страну. Пресс-секретарь председателя правительства РФ Олег Осипов сообщил, что кабмин рассмотрит соответствующее обращение депутатов Госдумы.

В воскресенье вечером телеведущий Георгий Габуния начал свою авторскую программу "P.S." на "Рустави 2" с ругани в адрес российского президента Владимира Путина. Огромное количество пользователей социальных сетей в Грузии осудили Габунию и выразили опасение, что грузино-российские отношения могут еще больше обостриться. Гендиректор телекомпании Ника Гварамия заявил, что считает неприемлемым мат в прямом эфире, хоть и разделяет позицию телеведущего. Выступление Габунии осудили президент и премьер Грузии, МИД республики расценил выступление журналиста как попытку внести напряжение в отношения между странами. МИД РФ назвал беспрецедентной по низости выходкой выпады в адрес руководства РФ на ТВ Грузии, оценив их как открытую провокацию грузинских радикальных сил.