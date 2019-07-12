МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу закрылись в основном ростом в преддверии публикации статистики из КНР, свидетельствуют данные бирж.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,44%, до 2930,55 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,51%, до 1556,77 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index поднялся на 0,14%, до 28471,62 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,2%, до 21685,9 пункта. Южнокорейский KOSPI был в плюсе на 0,29%, до 2086,66 пункта, австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,29%, до 6696,5 пункта.

Инвесторы отыгрывали ожидание данных по статистике из КНР, которая была опубликована уже после закрытия большинства рынков региона. Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали, что профицит торгового баланса страны в июне составил 45,2 миллиарда долларов против 41,66 миллиарда долларов месяцем ранее. Объем экспорта по прогнозам должен был сократиться на 2% в годовом исчислении (после роста на 1,1% месяцем ранее), а импорта — снизиться на 4,5% после сокращения на 8,5% в мае.

Тем не менее, данные оказались выше прогноза. Так, согласно опубликованным данным, профицит торгового баланса КНР за июнь составил 50,98 миллиарда долларов, а объем экспорта увеличился на 6,1% в годовом выражении, импорта — на 1,4% также в годовом исчислении.

Участники торгов также ожидают статистики по ВВП, которая будет опубликована в понедельник. По сообщению агентства Рейтер, ожидается, что рост экономики КНР замедлится во втором квартале до самого слабого темпа как минимум за 27 лет. Эксперты прогнозируют, что в квартальном исчислении показатель поднимется на 1,5% в сравнении с ростом в первом квартале в 1,4%, а в годовом исчислении рост замедлится до 6,3% с предыдущего показателя в 6,4%.

Кроме того, трейдеры по-прежнему следят за торговыми отношениями КНР и США. Между государствами сохраняется напряженность, так как, несмотря на прошедшие переговоры по телефону лидеров двух государств, окончательное соглашение достигнуто не было. "Рынки наслаждались затишьем в отношениях между США и КНР после объявления перемирия и возобновления торговых переговоров на встрече G20. Но, к сожалению, новости снова начинают появляться", — сообщили агентству Рейтер аналитики ANZ.