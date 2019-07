МОСКВА, 15 июл — Dow Jones. Очередное испытание для парящего рынка акций США начнется на этой неделе: стартует сезон отчетности, который может показать сильнейшее квартальное падение прибыли за последние три года.

Сезон отчетности за 2-й квартал начнется основательно: финансовые результаты Citigroup Inc., JPMorgan Chase & Co., Netflix Inc. и других фирм сформируют у инвесторов предварительную оценку того, как крупнейшие американские корпорации справляются со скромным экономическим ростом и многомиллиардными пошлинами.

В последнее время акции ставили новые рекорды, поднимаясь во многом благодаря мягкой позиции ФРС. Центробанк впервые с финансового кризиса заявил о своей готовности снизить процентные ставки в июле.

Прогноз инвесторов по ставкам помог американскому фондовому рынку опередить более слабый отмечаемый по всему миру рост, который сдерживается продолжающимися торговыми спорами между двумя крупнейшими экономиками мира – США и Китаем.

А сейчас ситуация к тому же усугубилась из-за мрачного прогноза по корпоративной прибыли. Согласно FactSet, более 80 фирм из базы расчета индекса S&P 500 предупредили, что их финансовые результаты за 2-й квартал будут хуже, чем предполагалось. В числе этих компаний оказались стриминговый гигант Netflix, разработчик софта Adobe Inc. и промышленный конгломерат Honeywell International Inc.

Это больше обычного, говорят аналитики, и к тому же грозит индексу широкого рынка первым с 2016 года периодом из двух или более последовательных кварталов снижения прибыли. По оценкам аналитиков, совокупная прибыль компаний из S&P 500 за 2-й квартал снизилась на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это может стать самым ощутимым ее падением со 2-го квартала 2016 года, судя по данным FactSet.

Другие инвесторы считают, что, несмотря на мрачные оценки, прибыль во 2-м квартале либо не изменилась в годовом выражении, либо даже немного подросла. Аналитики обычно дают сдержанные предварительные оценки отчетности, что позволяет компаниям легче превзойти заниженные ожидания. Так произошло в 1-м квартале: прибыль уменьшилась всего на 0,3%, тогда как в конце марта аналитики прогнозировали ее падение более чем на 4%. На сегодняшний день отчитались 24 компании из S&P 500, и 20 из них превысили ожидания.

"Даже несмотря на то что фондовые индексы находятся на исторических максимумах, прогноз по прибыли очень низкий. Это позволяет рассчитывать на очень хорошую реакцию рынка на отчетность", — говорит Эндрю Слиммон, старший портфельный менеджер Morgan Stanley Investment Management.

Перспектива снижения в этом году процентных ставок ФРС простимулировала инвесторов на покупку акций. S&P 500 с начала года поднялся на 20%. В те дни, когда представители центробанка предположили снижение ставок для поддержания роста американской экономики, невзирая на торговые трения и шаткий подъем мировой экономики, на американском рынке началось настоящее ралли. Это случилось на прошлой неделе, когда председатель ФРС Джером Пауэлл решительно дал понять инвесторам во время 2-дневной дачи показаний в конгрессе, что ставки могут быть снижены уже в июле. В этом году ведущие фондовые индексы взяли рекордные уровни впервые с прошлой осени, более чем восстановившись после падения в 4-м квартале прошлого года.

Однако некоторые аналитики и управляющие денежными средствами опасаются, что прогнозы, которые компании предоставляют вместе с отчетностью, подорвут уверенность инвесторов в американском рынке акций.

"Хотя мало кто считает, что Пауэлл пойдет на попятную и откажется от снижения ставок в июле, все же несколько удивляет, что его показания в конгрессе были окрашены в негативные тона. Они указывают на то, что в экономике, возможно, наблюдается больше проблем, чем опасались инвесторы", — говорится Джей Джей Кинахэн, главный рыночный стратег в TD Ameritrade. – Особое внимание инвесторы обратят на то, действительно ли руководство компаний испытывает те же опасения, что и Пауэлл".

В начале апреля десятки компаний прогнозировали, что экономическая ситуация осложнилась, при этом они ссылались на рост затрат на оплату труда, укрепление доллара и ухудшение роста в Европе и Азии. Руководители производителей чипов, а также других различных производителей, продовольственных компаний, ритейлеров и прочих фирм добавили, что на марже прибыли негативно отразятся и торговые пошлины.

Многие инвесторы и аналитики считают, что потенциальное снижение маржи прибыли (показателя того, насколько продажи компании превышают ее затраты) – это более тревожный знак, чем уменьшение прибыли во 2-м квартале.

В последние годы тяжеловесами на фондовом рынке были акции технологических фирм, и снижение отраслевой маржи – что многие ожидают – грозит изменить сложившуюся ситуацию. Большая часть предупреждений по прибыли за 2-й квартал поступила от технологических компаний и производителей второстепенных потребительских товаров – секторов, которые приняли на себя основной удар торговых трений между США и Китаем, а также замедления экономического роста. Согласно FactSet, из 88 предупреждений 26 были сделаны технологическими фирмами, включая Intel Corp. и Micron Technology Inc.

"По-моему, акции некоторых из этих технологических фирм сильно выросли в цене, и если их результаты не оправдают ожиданий из-за маржи, то, на мой взгляд, их акции станут очень уязвимыми", — говорит Слиммон.

Так, по оценкам аналитиков, расходы крупных операторов социальных сетей, связанные с регулированием и безопасностью, увеличиваются быстрее продаж, подавляя маржу. Судя по анализу Credit Suisse, маржа прибыли Facebook<FB> Inc. во 2-м квартале значительно снизилась.

Другие технологические фирмы, например крупные производители чипов Micron и Western Digital Corp., столкнулись с сокращением маржи вследствие удручающей выручки и снижения объемов производства, говорит Патрик Полфри, старший стратег по акциям в Credit Suisse.

Хотя такие показатели выглядят тревожными, снижение маржи прибыли, как убежден Полфри, во многих случаях будет временным. Например, в случае с компаниями, чья маржа падает из-за роста инвестиций, в долгосрочной перспективе это может стать хорошим подспорьем для акций.

Оценки по прибыли на 3-й квартал в последнее время тоже ухудшились. По данным FactSet, аналитики считают, что прибыль в 3-м квартале снизится еще на 0,9% в годовом выражении, что потенциально продлевает спад роста прибыли S&P 500.

"Инвесторы сейчас переоценивают показатели прибыли и то, действительно ли они оправдывают текущие цены акций, — говорит Кинахэн из TD Ameritrade. – Если прибыль не оправдает ожиданий, цены акций наверняка изменятся".

— Авторы Michael Wursthorn, Michael.Wursthorn@wsj.com, Corrie Driebusch, corrie.driebusch@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ