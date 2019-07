МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы в среду демонстрируют отрицательную динамику из-за сохранения неопределенности в торговых взаимоотношениях США и КНР, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19.08 мск индекс Dow Jones снижался на 0,12% — до 27303,44 пункта. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ снижался на 0,04% — до 8219,47 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 опускался на 0,22% — до 2997,42 пункта.

На трейдеров оказывает давление торговая неопределенность между США и Китаем, так как возникла вероятность ввода новых тарифов. Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что к торговому соглашению с Китаем еще предстоит пройти "долгий путь". При этом он не исключил введения очередных пошлин на китайские товары объемом импорта в 325 миллиардов долларов. "Рынкам трудно значительно подняться без какого-либо решения по торговле", — сообщил агентству Рейтер партнер Cherry Lane Investments в Нью-Йорке Рик Меклер (Rick Meckler).

Инвесторы также продолжают оценивать неоднозначные корпоративные отчеты крупнейших американских банков. Так, чистая прибыль Bank of America в первом полугодии выросла на 8%, а показатель второго квартала вырос на 10%. В противовес чиcтая прибыль Bank of New York Mellon Financial Corp. (BNY Mellon) в первом полугодии сократилась на 14%, а во втором квартале уменьшилась на 8%. Днем ранее свои отчеты также опубликовали Wells Fargo, JP Morgan и Goldman Sachs.

Участники торгов обращают внимание на статистику по числу новостроек в США, которое сократилось на 0,9% до 1,253 миллиона вместо ожидаемых 1,261 миллиона новостроек.