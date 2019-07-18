МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть незначительно растут в четверг утром, пытаясь отыграть снижение среды на фоне статистики по запасам сырья в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.47 мск стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,17% — до 63,77 доллара за баррель, майских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,02%, до 56,79 доллара за баррель.

В среду на рынке нефти отмечается коррекция после снижения днем ранее, превышавшего 1%. Такая динамика была обусловлена неоднозначными данными минэнерго США, согласно которым запасы бензина в стране за минувшую неделю выросли на 3,6 миллиона баррелей, хотя аналитики ожидали снижения показателя на 900 тысяч баррелей. При этом коммерческие запасы нефти в США за неделю уменьшились на 3,1 миллиона баррелей, что превысило прогнозы аналитиков.

Управляющий партнер Vanguard Markets Pte Стивен Иннес (Stephen Innes) сказал агентству Рейтер, что рынок нефти оказался под давлением из-за роста запасов бензина, "который, как правило, является предвестником того, что худшее впереди".