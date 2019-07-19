МОСКВА, 19 июл /ПРАЙМ/, Елена Лыкова. Начинающими инвесторами на фондовом рынке движет желание преуспеть в торговле и заработать значительно больше, чем может предложить банковский депозит. Как и каких ошибок избежать, чтобы сохранить и приумножить первые инвестиции, разбирался корреспондент РИА Новости.

До того, как включиться в биржевую игру, эксперты рекомендуют повысить уровень финансовой грамотности и понять для себя, что инвестиции, в отличие от краткосрочных спекуляций, должны быть рассчитаны как минимум на три-пять лет на рынке акций и на два-три года на долговом рынке.

"Если начинающий инвестор планирует справиться своими силами, то имеет смысл начать с обучения основам макро- и микроэкономики, специфики торговли на фондовом рынке, оценке справедливой стоимости компаний, методике составления портфелей. Далее на основе оценки своего риск-профиля стоит научиться составлять диверсифицированные портфели", — рекомендует аналитик "Альфа-Капитала" Дарья Желаннова.

"Прежде чем начинать работу на фондовом рынке, нужно, как минимум, пройти обучающие курсы, которые предоставляют ведущие брокерские дома, и для начала опробовать свои силы на так называемом демо-счете", — советует аналитик ГК "Финам" Сергей Дроздов.

ГОРИЗОНТ ИНВЕСТИРОВАНИЯ

Чем длиннее горизонт инвестиций, тем больше шансов получить желаемый доход, обращает внимание портфельный управляющий "Сбербанк Управление Активами" Дмитрий Постоленко.

"Инвестирование предполагает долгие сроки. Вкладываясь в инструменты фондового рынка, нужно ориентироваться на продолжительные сроки. Краткосрочные спекуляции – занятие весьма сложное, требующее значительного опыта, денег и предполагающее огромные риски. Например, если речь идет о долговом рынке, то вкладываться надо как минимум на год, а лучше — на два-три года. Если решили вложиться в рынок акций, то три-пять лет", — рекомендует он.

Например, такой популярный продукт, как индивидуальный инвестиционный счет (ИИС), открывается минимум на три года, напоминает директор департамента коллективных инвестиций "Газпромбанк — Управление активами" Роман Слюсаренко.

"В этом случае клиент сможет получить как инвестиционный доход, так и дополнительный доход в виде возврата ранее уплаченного налога. Однако если инвестору понадобятся денежные средства, и он закроет ИИС раньше времени, то он сможет претендовать только на текущий инвестиционный доход. Воспользоваться инвестиционным налоговым вычетом он не сможет", — обращает внимание он.

НЕ НА ПОСЛЕДНИЕ ДЕНЬГИ

Инвестиционный стратег "БКС Премьер" Светлана Кордо советует не торговать на последние деньги. Начинать инвестирование лучше, имея в личном резерве хотя бы три месячных зарплаты, рекомендует она.

"Для инвестиций стоит использовать только свободные денежные средства, которые не понадобятся инвестору в обозримом будущем. И уж тем более не стоит брать средства в долг у родственников, друзей, знакомых или оформлять в банке кредит, как бы привлекательно и заманчиво ни выглядела инвестиционная идея. Ведь в случае неудачи можно испортить и кредитную историю, и отношения с близкими", — говорит Слюсаренко из УК Газпромбанка.

"Многие инвесторы, приходя на фондовый рынок, все еще находятся в поиске "нового депозита", то есть ищут инструмент с точно такими же характеристиками – гарантия возврата основной суммы и двузначный доход. Фондовый рынок может дать более высокую доходность, обладает большим разнообразием инструментов и стратегий, но гарантий сохранности и дохода здесь нет и быть не может (стоит отметить, что есть гарантия возврата налога по ИИС)", — рассказывает Постоленко о том, что нужно усвоить инвестору в первую очередь, чтобы не разочароваться в дальнейшем.

ЧАСТЫЕ ОШИБКИ

Помимо золотого правила "не класть яйца в одну корзину", то есть диверсифицировать инвестиции по инструментам, валютам и странам, эксперты предлагают оценить потенциал самих инвестиционных инструментов.

Одной из самых распространенных ошибок, которую делают начинающие инвесторы, на взгляд Дроздова из "Финама", является покупка "недооцененных" акций. Данная проблема особенно актуальна в то время, когда на фондовых рынках царит эйфория и подавляющее большинство бумаг значительно прибавили в весе, отмечает он.

"Не успев присоединиться к ралли, люди начинают скрупулезно перебирать графики в поисках лежащих "на дне" эмитентов, считая, что при всеобщем оптимизме аутсайдеры также продемонстрируют рост. Однако, к их большому разочарованию, отстающие акции после покупки не только не показывают рост, но и напротив продолжают движение вниз. Все дело в том, что инвестору без надлежащего опыта сложно разобраться в тонкостях фундаментального и технического анализов и понять рыночный постулат, гласящий: дешевое может стать еще дешевле", — комментирует аналитик.

Светлана Кордо из "БКС Премьер" рекомендует не изменять выбранной стратегии, не инвестировать без четкой цели с понятными параметрами (сроками/инструментами/валютами и т.д.).

Дроздов же отмечает, что достаточно распространенная ошибка — торговля по чужим рекомендациям. "Зачастую, чтобы освоить азы биржевой торговли, начинающий инвестор регистрируется на профильных сайтах и YouTube-каналах частных трейдеров, которые, кто из чувства тщеславия, а кто и за материальное вознаграждение, предлагают свои торговые стратегии. В результате копирование идей блогеров приводит к очень крупным убыткам, которые приходится исправлять профессионалам", — говорит он.

Кордо советует не пересматривать портфель ценных бумаг слишком часто. Выгоднее, с точки зрения комиссий, совершать сделки по различным бумагам в рамках одного календарного месяца (чтобы комиссия взялась за один месяц, а не за два-три). "Просто следует выделить определенный день в месяце, когда будете совершать ребалансировку портфеля и покупку новых бумаг и продуктов", — говорит она.

ТОРМОЗА ПРИДУМАЛ ТРУС?

Ориентируясь на доходность, нужно научиться не паниковать и не принимать поспешных решений, рекомендуют эксперты фондового рынка.

Колебания рынка могут не только приумножить стоимость вложений, но и снизить их, отмечает Постоленко из УК Сбербанка. "Спады и подъемы – нормальное явление для фондового рынка, иначе на нем нельзя было бы заработать. Их не стоит бояться, к ним нужно быть готовым", — говорит он.

Для этого перед тем, как инвестировать, необходимо определиться, к какой просадке портфеля инвестор готов (5%, 15% или больше), рекомендует портфельный управляющий. "Сделать это можно исходя из доходности, которую стремится получить инвестор: чем выше ожидаемый доход, тем больше может быть просадка портфеля. Если ожидаемая доходность 10%, то вряд ли стоит рассчитывать на просадку портфеля 50%. Естественно, при условии подбора соответствующих инструментов. Если нужен доход в 10%, то покупать на все деньги акции второго и третьего эшелона не стоит", — отмечает он.

Постоленко отмечает, что начинающие инвесторы имеют обыкновение в периоды спада принимать поспешные решения, в частности "выходить из рынка" и фиксировать убыток. "Надо помнить, что до тех пор, пока инвестор не вышел из рынка, его убыток только на бумаге. Во время спадов на рынке наступает время, когда хорошие активы можно приобрести по более низким ценам", — говорит эксперт.

"Например, номинал облигации 100 рублей, при снижении на рынке ее цена упала до 90 рублей. Если продать в этот момент, то убыток инвестора будет 10%. Если докупить еще одну облигацию по 90, то когда ее цена восстановится до 100, то инвестор заработает больше, чем рассчитывал заработать изначально. В то время как инвестор, который не докупал и переждал снижение, выйдет на доходность, под которую инвестировал изначально", — поясняет он.

С его точки зрения, фиксировать убыток стоит, если он превысил максимально допустимый уровень, который вы установили себе перед тем, как инвестировать — это та самая максимально допустимая просадка портфеля.

Дроздов из "Финама" в свою очередь замечает, что в случае, если инвестор считает себя достаточно подготовленным, он не должен пренебрегать выставлением защитных стоп-приказов, которые вопреки расхожему мнению – "тормоза придумал трус", помогут инвестору в случае ошибочной сделки ограничить убыток, а в отдельных случаях сохранить депозит.

БЕЗ СПЕШКИ И ЭМОЦИЙ

Ошибки, связанные со спешкой, скорее всего, самые популярные, обращает внимание заместитель начальника отдела обучения "Открытие Брокер" Семен Зарубин. Чаще всего они происходят при формировании торговых поручений и условных заявок в торговых терминалах, указывает он.

"Происходит путаница направления операций, покупку путают с продажей и наоборот, цену финансового инструмента с количеством, которое хотят купить или продать, при выставлении объема вместо 10 лотов могут указать 100 или того больше — это, наверное, самые основные примеры, только этим не ограничивается. Совет в этом случае один: не нужно торопиться, а в спокойном режиме выполнять все действия (заполнять необходимые поля) сверху вниз, слева направо", — отмечает эксперт.

Отсутствие системного подхода в инвестировании заключается, прежде всего, в том, что открытие и закрытие позиций происходит в хаотичном режиме, без какой-либо опоры на объективные факторы, резюмирует он.

"Чаще всего это происходит на основе испытываемых эмоций в данный момент, что может оказаться очень критичным для результата этих торговых операций. Чтобы обойти такие ситуации, стоит использовать четкий набор правил (хотя бы примитивный, но обладающий какой-то логикой) для принятия торговых решений и их контроля", — говорит Зарубин.