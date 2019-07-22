МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются в понедельник, следуя за негативной динамикой рынков США в минувшую пятницу, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.52 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,57% — до 2907,44 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,87%, до 1546,62 пункта, гонконгский индекс Hang Seng Index — на 0,77%, до 28543,03 пункта. Японский Nikkei 225 снижался на 0,33% — до 21395,18 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,04%, до 2093,25 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,36%, до 6676,1 пункта.

Американские рынки в пятницу закрылись снижением, в том числе на фоне усиления ожиданий снижения базовой ставки ФРС только на 25, а не на 50 базисных пунктов. По данным CME Group, всего 22,5% аналитиков прогнозируют снижение ставки на 50 базисных пунктов, остальные ожидают понижения на 25 пунктов.

В Японии дополнительное давление на рынки оказывает ожидание сезона корпоративной отчетности. По мнению аналитиков Okasan Online Securities, которых цитирует агентство Рейтер, с началом сезона внимание инвесторов в Японии на этой неделе переместится "на такие негативные факторы, как ухудшение корпоративных результатов".