МОСКВА, 22 июл — Dow Jones. Торги на новой китайской бирже для технологических компаний в понедельник прошли с резким ростом. Рост на торговой площадке для инновационных научно-технологических компаний (Science and Technology Innovation Board, STAR), открытой сегодня на Шанхайской фондовой бирже и включающей акции 25 фирм, возглавила полупроводниковая группа и производитель медицинских инструментов.

Однако другие азиатские индексы сильно снизились. Китайский Shanghai Composite и гонконгский Hang Seng потеряли 1,3% и 1,4% соответственно.

Опасения насчет общественных волнений негативно повлияли на гонконгский рынок. Снижение возглавили акции застройщиков и собственников недвижимости. Бумаги Sun Hung Kai Properties, крупнейшего застройщика Гонконга по рыночной капитализации, упали на 2,6% – это их сильнейшее снижение за две недели.

Как отметил Фрэнсис Лунь, генеральный директор брокерской фирмы Geo Securities, финансовый рынок начал ощущать на себе некоторое давление, поскольку сохраняющееся общественное недовольство, вероятно, повлияет на розничные расходы и инвестиционные настроения.

"Чем дольше будут продолжаться митинги и массовые волнения, тем серьезнее будет ощущаться влияние на гонконгский финансовый центр и настроения как в реальном, так и в психологическом отношении", – пояснил Лунь.

В США и Европе инвесторы на этой неделе готовятся к новой порции экономических данных на фоне укрепления ожиданий насчет снижения процентных ставок центральных банков. Министерство торговли США в пятницу опубликует оценку роста ВВП за 2-й квартал.

Европейские индексы сегодня колеблются после выхода корпоративной отчетности. Акции Koninklijke Philips подскочили после того, как голландская технологическая группа ранее сегодня отчиталась о более благоприятных, чем ожидалось, результатах. Продажи и маржа компании выросли.

Бумаги Whitbread, оператора отелей и ресторанов, упали на 4,1%. Компания сообщила, что вернула акционерам 2,5 млрд фунтов после продажи в прошлом году сети кофеен Costa Coffee.

Нефть марки Brent подорожала до 63,86 доллара за баррель на фоне обострения напряженности в Персидском заливе. Иран в пятницу задержал один из британских танкеров в Ормузском проливе.

— Автор Avantika Chilkoti, Avantika.Chilkoti@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ