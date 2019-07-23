МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись ростом во вторник в ожидании возобновления торговых переговоров между США и Китаем на следующей неделе, свидетельствуют данные торгов.

Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,45% — до 2899,94 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,88%, до 1545,87 пункта, гонконгский индекс Hang Seng Index — на 0,34%, до 28466,48 пункта. Японский Nikkei 225 поднялся на 0,95% — до 21620,88 пункта. Южнокорейский KOSPI прибавил 0,39%, поднявшись до 2101,45 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,5% — до 6724,6 пункта.

Участники торгов обратили внимание на новости в китайских СМИ со ссылкой на источники о том, что очередной раунд переговоров Китая и США по урегулированию торгово-экономических разногласий может состояться на следующей неделе в Пекине. Американскую делегацию традиционно возглавят торговый представитель Роберт Лайтхайзер и глава минфина Стивен Мнучин, китайскую — вице-премьер Госсовета Лю Хэ. После ряда телефонных разговоров это будет первая встреча представителей двух стран после переговоров лидеров в Осаке.

"Инвесторов приободрили сообщения о том, что США и Китай готовы возобновить торговые переговоры", — сообщил агентству Франс Пресс брокер IwaiCosmo Securities Тошикадзу Хориучи (Toshikazu Horiuchi).