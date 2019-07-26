МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Курс доллара демонстрирует слабую негативную динамику по отношению к большинству мировых валют в пятницу утром в ожидании статистики из США, которая может указать на состояние крупнейшей мировой экономики, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.13 мск курс евро к доллару рос до 1,1147 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1145 доллара за евро. Курс доллара к иене снижался до 108,61 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 108,62 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,03%, до 97,78 пункта.

В пятницу мировые инвесторы ждут первую оценку по росту ВВП США во втором квартале. По прогнозам аналитиков, американская экономика выросла всего на 1,8% в годовом выражении после подъема на 3,1% в предыдущем квартале. Данная статистика будет опубликована менее чем за неделю до того, как ФРС США обнародует свое решение по дальнейшей монетарной политике.

Согласно данным CME Group по состоянию на пятницу, более 78% аналитиков ожидают снижения базовой ставки ФРС на 25 базисных пунктов с текущего уровня в 2,25-2,5%, остальные эксперты считают, что снижение составит 50 базисных пунктов. Такие ожидания ограничивают снижение курса доллара. "Рынок поспешил с ожиданиями снижения ставки, и теперь начинает их корректировать", — рассказал агентству Рейтер старший менеджер отдела исследований Gaitame.Com Research Institute Такуя Канда (Takuya Kanda).