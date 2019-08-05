МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Московская биржа при поддержке Минэкономразвития России создаст сектор устойчивого развития, который будет состоять из трех самостоятельных сегментов — "зеленых" облигаций, "социальных" облигаций и национальных проектов, говорится в сообщении торговой площадки.

"Новая редакция правил листинга Московской биржи, вступающая в силу 12 августа 2019 года, предусматривает создание Сектора устойчивого развития для финансирования проектов в области экологии, защиты окружающей среды и социально значимых инициатив", — сказано там.

Как поясняет биржа, в сегменты "зеленых" и "социальных" облигаций могут включаться ценные бумаги российских и иностранных эмитентов при соответствии выпуска, эмитента или инвестиционного проекта принципам "зеленого"/"социального" финансирования Международной ассоциации рынков капитала (International Capital Market Association, ICMA) либо Международной некоммерческой организации "Инициатива климатических облигаций" (Climate Bonds Initiative, CBI), а также при наличии независимой внешней оценки, подтверждающей соблюдение этих принципов.

Это соответствует концепции развития "зеленых", "социальных" облигаций и облигаций устойчивого развития, над которой в настоящее время работают Минэкономразвития России, профильные федеральные ведомства, Банк России и представители бизнес-сообщества. Она предусматривает налоговые льготы для эмитентов и поддержку ЦБ для инвесторов (в том числе в виде специальных условий резервирования).

В сегмент национальных проектов могут включаться облигации российских и иностранных эмитентов при соответствии выпуска, эмитента или инвестиционного проекта задачам и результатам национальных проектов "Экология", "Демография", "Здравоохранение", а также федеральных проектов, в том числе "Внедрение наилучших доступных технологий".

В мае 2019 года правительство РФ приняло постановление о правилах предоставления субсидий на выплату купонного дохода в размере 70% эмитентам облигаций, выпущенных в рамках реализации инвестиционных проектов по внедрению наилучших доступных технологий.

В марте 2019 года Московская биржа заключила соглашение о сотрудничестве с Российским союзом промышленников и предпринимателей, в рамках которого рассчитываются фондовые индексы устойчивого развития – "Ответственность и открытость" и "Вектор устойчивого развития" – на основе анализа компаний по показателям ESG, ежегодно осуществляемого РСПП.