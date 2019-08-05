МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций снижается по основным индексам на фоне распродаж на глобальном фондовом рынке, отмечают опрошенные "Прайм" аналитики.

Индекс Мосбиржи к 15.53 мск снижался на 0,6% — до 2658,84 пункта, индекс РТС — на 0,38%, до 1288,25 пункта, следует из динамики торгов Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" снижался на 26 копеек — до 65,01 рубля, курс евро рос на 21 копейку, до 72,69 рубля.

Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent падал на 1,42% — до 61,01 доллара за баррель.

"Российский рынок снижается вслед за глобальными продажами на рынке акций в связи с заявлениями представителей Китая, что они могут ограничить импорт сельхозтоваров и девальвировать валюту, что уже произошло на утренних торгах", — комментирует главный инвестиционный стратег ITI Capital Искандер Луцко.

Азиатские площадки завершили торги снижением на 1,13-2,85%. Европейские площадки к текущему моменту теряют 1,46-2,08%, фьючерсы на американские индексы – 1,38-2,03%.

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

Акции ТГК-1 растут на 1,86% на фоне публикации данных по МСФО за первое полугодие.

Так, чистая прибыль ТГК-1 по МСФО в первом полугодии 2019 года выросла на 16,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 9,302 миллиарда рублей.

Обыкновенные акции Сбербанка растут на техническом факторе, оттолкнувшись от ключевой поддержки а 220 рублей, прокомментировал Сергей Дроздов из "Финама".

К текущему моменту обыкновенные акции Сбербанка растут на 0,63% — до 222,2 рубля, префы – на 0,16% — до 194,87 рубля.

"Акции Сбербанка, судя по всему, корректируются наверх, так как американские санкции не затронут российские госкомпании напрямую", — добавляет аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова.

Также среди лидеров роста – акции "Полюса" (2,87%), префы "Мечела" (1,05%), акции "Мосэнерго" (0,77%), "Сафмар финансовые инвестиции" (0,58%), Московской биржи (0,56%) и акции ВТБ (0,26%).

Также среди лидеров снижения – акции "Интер РАО" (-3,31%), ОГК-2 (-2,87%), депозитарные расписки X5 (-2,36%), акции ЛСР (-2,33%), "Русала" (-2,14%), а также акции "Яндекса" (-1,84%), обыкновенные акции "Мечела" (-1,81%), акции "Магнита" (-1,64%) и обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" (-1,64%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

"Фьючерсы на американский индекс S&P500 с утра тестировали поддержку 2880 пунктов, если Америка сегодня оттолкнется от этой поддержки, то мы увидим, что и акции Сбербанка дальше пойдут в рост. Сейчас наш российский рынок акций больше зависит от внешних факторов, от динамики на европейских и американских биржах, в первую очередь на американских. Все будет зависеть, "нырнут" американцы под эту поддержку или найдут в себе силы оттолкнуться", — комментирует Дроздов из "Финама".

Луцко из ITI Capital считает, что это снижение глобального рынка — краткосрочная коррекция, так как США и Китай хотят заключить торговые договоренности. В связи с этим аналитик рекомендует покупать акции "Газпрома", Сбербанка и "Лукойла".

"Рынок акций РФ в понедельник продолжает падение в ожидании введения новых американских санкций. Снижение носит умеренный характер, так как санкционный фактор во многом уже был отыгран в пятницу. Закрыться в плюсе российскому рынку, однако, вряд ли удастся — давление на него оказывает, в том числе, негативный внешний фон и избегание риска на фоне торговых противостояний", — говорит Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал".

"В ближайшие дни сохраняется опасность нисходящего движения по всему российскому рынку в целом, а потенциальный рост можно будет характеризовать скорее как коррекционный. На этом фоне интерес представляют защитные активы, например, золото (котировки, судя по всему, нацелились на 1500 долларов за унцию) и бумаги золотодобывающих компаний, таких как "Полюс", — добавляет она.